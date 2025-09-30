szeptember 30., kedd

Bölcsészhallgatók keresték fel a Boon-szerkesztőséget - képekkel

Mit látnak és mit kérdeznek mai fiatalok egy újság készítését látva? A Miskolci Egyetem bölcsész karáról jártak egyetemisták a szerkesztőségben, a médiakommunikáció modern kori rejtelmeivel ismerkedni.

Boon.hu
Bölcsészhallgatók keresték fel a Boon-szerkesztőséget - képekkel

Egyetemisták jártak a szerkesztőségünkben

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A valaha szokásban volt üzemlátogatásokhoz hasonlón napjainkban is ellátogatnak időnként iskoláscsoportok a Borsod Online-hoz/Észak-Magyarországhoz. Ezen a kedden a Miskolci Egyetem bölcsész karáról jártak egyetemisták a szerkesztőségben, a médiakommunikáció modern kori rejtelmeivel ismerkedni.

Egyetemisták a szerkesztőségben
Egyetemisták a szerkesztőségben 
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Egyetemisták a szerkesztőségben az ÉM/Boon-nál

Juhász Annamária vezetésével érkeztek bölcsészhallgatók a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karáról, akik a médiagazdaságtan órájuk keretében kívántak a napilapos, illetve online média mai mindennapjaival megismerkedni. Az Észak-Magyarország (nyomtatott) újság és a Boon.hu hírportál szerkesztőségében adódott alkalom ezen a keddi kora délutánon körülnézni, kicsit a kulisszák mögé” lesni.

Miskolci egyetemi hallgatók jártak a Borsod Online és az Észak-Magyarország szerkesztőségében

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A diákok megnézhették a lapnak és kiadójának körülbelül egy éve otthont adó, az Átrium Parkban található irodaépületet, majd bepillantást nyertek a tényleges szerkesztőségi munkába. Szaniszló Bálint szerkesztő és az éppen jelen lévő, az aktuális cikkeken, témákon dolgozó kollégák közül többen is szívesen válaszoltak a fiatalokban felmerült kérdésekre. Például az iránt érdeklődtek, az AI-t (mesterséges intelligencia-programokat) mennyire használják manapság a riporterek – válasz lényege: egyelőre csak amennyiben segíti, könnyíti az adatgyűjtést; de nem „cikkírásra” –, vagy hogy milyen szabály van a hírközlés gyorsaságára és az miként hat az információk ellenőrzésének igényére. Utóbbi téma meglehetősen összetett, de el lehet mondani röviden, hogy a Borsod Online-nál „íratlan” szabály, hogy fontos történésekről lehetőleg negyven percen belül legyen valamilyen hír kint a címlapon, és hogy az ellenőrzés, a pontosság és korrektség fontos, de a gyorsaságra vonatkozó olvasói igény időről időre ezt felülírja, és inkább csak utólagos pontosítását teszi lehetővé az idejekorán megosztott, még nem teljes körű információcsomagoknak (lásd például baleseti hírek, ahol azon nyomban még nem lehet többet, biztosabbat tudni annál, mint hogy „összeütközött két autó, áll a forgalom az úton, folyik a rendőrségi vizsgálat”).

Az egyetemistákat természetesen megkértük arra, hogy a szerkesztőségben, illetve az épületünk bejáratánál néhány fotót készíthessünk róluk. Részben hogy megmutathassuk olvasóinknak, részben hogy ők maguk örülhessenek neki, de talán avégett is, hogy a Boon-linket avagy a nyomtatott újságot eltéve későbbi időkre, egyszer majd évek-évtizedek múlva rácsodálkozhassanak: hát ilyenek voltunk egykor...?!

KÉP

