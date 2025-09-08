1 órája
Alig indult el a hét, máris megugrott a miskolci polgárok létszáma!
Ha csak jelképesen is, de négyezerrel több lett hétfőn délelőtt a „miskolci polgár”, mint volt addig. Ez a hallgatók beiskolázásának köszönhető, vagyis annak, hogy megtartották az egyetemi tanévnyitót a Dudujkán.
A Műszaki Egyetem Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülése: ez a hivatalos neve a rendezvénynek, amit hétfőn az ME díszaulájában tartottak. Az esemény elsőszámú funkciójaként a rektor megnyitottnak nyilvánította a 2025/26-os tanévet. Az egyetemi tanévnyitóról fotósorozattal és a beszédek legfőbb gondolatainak felidézésével számol be a Boon.hu.
Egyetemi tanévnyitó, avagy BÚÉK!
Az újonnan ME-hallgatóvá avanzsált elsőéves diákokat jelképesen „miskolci polgárrá” avatták, képviselői, ugyancsak jelképesen, átvehették „Miskolc város kulcsát”. Ezt megelőzően lezajlott a tanévkezdők, összesen négyezer fiatal hagyományos eskütétele. A 290 éves múltra visszatekintő, a borsodi megyeszékhelyen 76 éve működő felsőoktatási tanintézmény vezetője az ünnepség alkalmával arról beszélt: azért dolgoznak az egyetemen, hogy a diákok „felelős értelmiséggé váljanak és piacképes diplomát kaphassanak; bárhogy alakul a sorsuk, a Miskolci Egyetem mindenképp valamit hozzá tud adni az életükhöz. Amitől nem csak Miskolcnak és a régiónak tudnak majdan adni maguk is, de akár az egyetemes tudománynak is”.
Tanévnyitó a Miskolci EgyetemenFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
– Folyamatosan épül-szépül a kampusz, jelenleg is folynak építkezések a területünkön – szögezte le Horváth Zita rektor. Az újdonsült hallhatóknak így üzent: – Próbáljanak nagyon tartalmas órákat-heteket-éveket itt eltölteni! – Adatokat ismertetett, miszerint a Miskolcon végzettek mintegy 70 százaléka a városban, a vármegyében, de legalábbis Észak-Magyarországon helyezkedik el, „hozzájárulva ennek a hányatott sorsú régiónak a további fejlődéséhez”. Beszédét a rektor azzal zárta, utalva az iskolai tanévek sajátos „felezős” leosztására: – Boldog új évet kívánok!
Az esemény folytatásaként az anyatelepülés polgármestere jelképesen átadta a város kulcsait két, a diáktársaikat képviselő elsősnek, illetve mindnyájukat szimbolikusan miskolci polgárrá fogadta a város nevében.
– Szabadság, lehetőség, felelősség – ezeket a szavakat sorolta köszöntője kezdetén Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere.– Az egyetemi évek mindenképp felejthetetlen élményt adnak. Válasszatok, és akár hibázzatok! – fordult közvetlenül a fiatalokhoz. Majd úgy folytatta a gondolatot, mintegy „2026-os ígéretként” előrevetítve: – Minden választás magában hordozza a lehetőséget valami többre. Miskolc az otthonotok lehet. Egy nagy család tagjaivá váltok most. Miskolc számít rátok.
A rendezvényt élő közvetítésben sugározta az intézmény , az alábbi linkről teljes egészében visszanézhető.