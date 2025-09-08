Alig indult el a hét, máris megugrott a miskolci polgárok létszáma!

A Műszaki Egyetem Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülése: ez a hivatalos neve a rendezvénynek, amit hétfőn az ME díszaulájában tartottak. Az esemény elsőszámú funkciójaként a rektor megnyitottnak nyilvánította a 2025/26-os tanévet. Az egyetemi tanévnyitóról fotósorozattal és a beszédek legfőbb gondolatainak felidézésével számol be a Boon.hu.

Egyetemi tanévnyitó: a képen balra Horváth Zita rektor

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Egyetemi tanévnyitó, avagy BÚÉK!

Az újonnan ME-hallgatóvá avanzsált elsőéves diákokat jelképesen „miskolci polgárrá” avatták, képviselői, ugyancsak jelképesen, átvehették „Miskolc város kulcsát”. Ezt megelőzően lezajlott a tanévkezdők, összesen négyezer fiatal hagyományos eskütétele. A 290 éves múltra visszatekintő, a borsodi megyeszékhelyen 76 éve működő felsőoktatási tanintézmény vezetője az ünnepség alkalmával arról beszélt: azért dolgoznak az egyetemen, hogy a diákok „felelős értelmiséggé váljanak és piacképes diplomát kaphassanak; bárhogy alakul a sorsuk, a Miskolci Egyetem mindenképp valamit hozzá tud adni az életükhöz. Amitől nem csak Miskolcnak és a régiónak tudnak majdan adni maguk is, de akár az egyetemes tudománynak is”.