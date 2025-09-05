Búvárok merültek a borsodi bányató mélyére, de amilyen élőlényre ott bukkantak, arra ők sem voltak felkészülve - fotók, videó!

Több édesvízi medúza bukkant fel a Hejőkeresztúri Debreceni-tó mélyén. A Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat búvárai fedezték fel, hogy jelentős számban jelentek meg az apró, ám annál látványosabb édesvízi medúzák (Craspedacusta sowerbii).

Édesvízi medúza jelent meg a borsodi tóban

Forrás: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat

A klub tagjai arról számoltak be portálunknak, hogy több tucatnyi példányt figyeltek meg a tóban. A látótávolság ugyan nem volt tökéletes, de a víz 22 °C-os hőmérséklete ideális körülményeket biztosított a megfigyeléshez „Minden alkalommal lenyűgöző, amikor ezekkel a szinte láthatatlan, szellemies lényekkel találkozunk. A víz alatti élmény feledhetetlen, és jól mutatja, hogy milyen sokszínű élővilág rejtőzik még a bányatavakban is” – mondta a klub egyik oktatója.

Az édesvízi medúza nem őshonos Magyarországon

A kisméretű, mindössze néhány centiméter átmérőjű, áttetsző élőlények nem őshonosak hazánkban, Ázsiából terjedtek el a világ számos édesvízi tavában. Bár csalánsejtekkel rendelkeznek, az ember számára teljesen ártalmatlanok, annál inkább különleges élményt jelentenek a búvároknak és természetkedvelőknek.