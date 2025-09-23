szeptember 23., kedd

Édesanya

46 perce

Amikor a bajban derül ki, kik az igazi hősök

Egy hétköznap délelőtt rémálommá vált egy utazás egy fiatal édesanya és kisfia számára.

Jött a segítség, ahonnan nem is várta az édesanya

Forrás: 26-os Főút és környéke/Facebook

Egy fiatal édesanya kisfiával együtt került nehéz helyzetbe Miskolcon, a négysávos út kellős közepén. Amikor is autójuk lerobbant a négysávos úton, közvetlenül a nagy forgalomban, kamionok és autók között. A helyzet félelmetes volt, és az édesanya bevallása szerint még fel sem ocsúdott az ijedségből, amikor váratlan segítség érkezett.

Egy miskolci szalon alkalmazottai segítettek

A közeli autószalonból egy hölgy és egy úr rohant ki hozzájuk, hogy biztonságba vigyék őket. Az édesanya és kisfia így nyugodt körülmények közé kerülhetett, miközben a szalon szerelői azonnal a lerobbant jármű segítségére siettek. Betolták, átvizsgálták, beszerezték a szükséges alkatrészt, és délutánra az autó már újra útra kész volt.

Háláját fejezte ki az édesanya

A fiatal nő különösen hálás volt egy miskolci Facebook csoportban, hiszen egy nagyon nehéz időszakban érte az eset – előző nap vesztették el szeretett kutyájukat. Ebben a lelki teherrel teli helyzetben még nagyobb jelentősége volt annak, hogy idegenek ennyi figyelmet, kedvességet és emberséget mutattak feléjük. Név szerint is köszönetet mondott Szegedi Máténak és a Mercedes-Benz Miskolc teljes csapatának, akik önzetlen segítségükkel nemcsak egy ijesztő helyzetet oldottak meg, hanem reményt is adtak arra, hogy mindig lehet számítani jó emberekre.

 

