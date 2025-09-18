szeptember 18., csütörtök

„Itt mindig jó áron kapjuk meg, ami kell” – Szétnéztünk az Edelényi Vásárban (fotók, videó)

Mindent lehetett kapni, még azt is, ami nincs. Az edelényi vásártér ezúttal is megtelt kedves árusokkal és szemfüles vásárlókkal.

„Itt mindig jó áron kapjuk meg, ami kell” – Szétnéztünk az Edelényi Vásárban (fotók, videó)

Mindent is lehetett kapni a vásárban

Fotó: Vajda János

Az Edelényi Országos Állat- és Kirakodó Vásárt a finkei városrészben található Vásártéren tartják. Kapható itt minden, mi szemnek-szájnak ingere: ruházat, zöldség-gyümölcs, háztartási termékek, szerszámok, kisgépek, műszaki cikkek, ház körüli használati tárgyak, régiségek, haszon- és háziállatok és még sok más.
Az Edelényi vásár ismét nagyszerű volt.

Régiségek az Edelényi Vásárban
Régiségek az Edelényi Vásárban
Fotó: Vajda János

Régiségek az Edelényi Vásárban

Zádor László örökölt és gyűjtött régiségeit árulta a vásárban. Portékái között olyan érdekességek voltak, mint például dedikált boxkesztyűk vagy egy lövésnyomokkal „díszített” posta tábla. De különböző régi kerámiák és bankjegyek is voltak a terítékén. Neki ez a hobbija is, Debrecenbe és Miskolcra is el szokott járni a régiségvásárra árujával.

Úgy kezdődött ez az egész, hogy édesanyámtól rám maradt rengeteg régiség. Az én gyerekeim úgyis kidobálnák, ezért úgy döntöttem, hogy eladom őket

 – mesélte.

Debrecenben, a nagypostánál volt kitéve ez a tábla. Ezt 56-ban meglövöldözték egy kicsit, majd amikor ki akarták dobni, én elkértem

 – mutatta a lövésekkel „díszített” táblát.

Az edelényi vásárban jártunk

Fotók: Vajda János

Állatokat is árultak

Minden is volt.

 Egy őstermelő pár igazából „mindent” kínált: disznót, lovat, birkát, szárnyasokat és nyulakat. Érdekesség, hogy nemcsak haszonállatokat, hanem például oroszlánfejű törpenyulat is, ami inkább hobbiállat, tehát nem a húsáért tartják. Az Ónodi Vásárban is mindig megtalálni őket.

Ruházati cikkek

Mi 2002 óta itt vagyunk. Árulunk Ónodban, Edelényben, Borsodban, Szabolcsban. Ezt csináljuk, kereskedők vagyunk, ezt nem kellett tanulni, így születtünk, így nőttünk fel. Kerámia dolgokat általában, de most főleg ruházati cikkeket árulunk

 – mesélte Szász Imre.

Finom illatok mindenütt

Ahogyan már fentebb említettük, szinte szó szerint mindent is lehetett kapni a zöldségtől a virágon át a ruházatig, de nem mehettünk el a finom falatok és illatok mellett sem. Nem lehetett anélkül beleszippantani a levegőbe, hogy ne éhezett volna meg az ember. A büfékocsikból áradt a frissen sült kolbász illata, de persze szokás szerint lehetett kapni hamburgert, gyrost, szendvicseket és minden mást.

 

