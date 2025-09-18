„Itt mindig jó áron kapjuk meg, ami kell” – Szétnéztünk az Edelényi Vásárban (fotók, videó)

Állatokat is árultak

Minden is volt.

Egy őstermelő pár igazából „mindent” kínált: disznót, lovat, birkát, szárnyasokat és nyulakat. Érdekesség, hogy nemcsak haszonállatokat, hanem például oroszlánfejű törpenyulat is, ami inkább hobbiállat, tehát nem a húsáért tartják. Az Ónodi Vásárban is mindig megtalálni őket.

Ruházati cikkek

Mi 2002 óta itt vagyunk. Árulunk Ónodban, Edelényben, Borsodban, Szabolcsban. Ezt csináljuk, kereskedők vagyunk, ezt nem kellett tanulni, így születtünk, így nőttünk fel. Kerámia dolgokat általában, de most főleg ruházati cikkeket árulunk

– mesélte Szász Imre.

Finom illatok mindenütt

Ahogyan már fentebb említettük, szinte szó szerint mindent is lehetett kapni a zöldségtől a virágon át a ruházatig, de nem mehettünk el a finom falatok és illatok mellett sem. Nem lehetett anélkül beleszippantani a levegőbe, hogy ne éhezett volna meg az ember. A büfékocsikból áradt a frissen sült kolbász illata, de persze szokás szerint lehetett kapni hamburgert, gyrost, szendvicseket és minden mást.