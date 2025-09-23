1 órája
Nemzetközi csúcsverseny lesz Borsod szívében
Négy nap leforgása alatt a világ sakktérképére kerül Borsod vármegye egyik legszebb kisvárosa, Edelény. A Hadobás Pál Művelődési Központ ad otthont az Edelény Chess Meeting 2025 nemzetközi egyéni bajnokságnak.
Forrás: MW
Edelény új fejezetet nyit: a város, ahol a történelmi falak között a gondolkodás diadala a legszebb dicsőség.
A város szeptember 25 és 28 között ad otthont a programoknak.
Edelény Chess Meeting 2025 rendezvény egy komoly összdíjazású verseny
A rendezvényre 2400 Élő-pont alatti versenyző nevezhetett, két teljes csoportban (A: 1900–2399 Élő-pont, B: 0–1999 Élő-pont), összesen több mint 2,17 millió forint összdíjazásért.
„Egy ilyen esemény nem csupán sportesemény: a sakk közösséget épít, gondolkodásra ösztönöz, és egyben turisztikai élményt is kínál” – hangsúlyozta Fischer Ferdinand, Edelény polgármestere, a verseny fővédnöke. „Városunk büszkesége, hogy a kastélysziget és a művelődési központ után immár a sakktábla is látnivalóvá vált a látogatók számára.”
Edelény megújult, új korszakba lépett a város - a Császtai Búcsúban jártunk (fotók, videó)
A program célja a sport népszerűsítése és a tehetségek felfedezése
A CLUB-MATE támogatásával létrejött viadal versenyigazgatója, Galkó Tibor NA, AO arról beszélt, hogy a cél a hivatalos FIDE-versenyfeltételek szerinti lebonyolítás mellett az alacsonyabb minősítésű játékosok bevonása, a sport népszerűsítése és a fiatal tehetségek felfedezése. „Hat forduló, svájci rendszer, 2×90 perc + 30 másodperc lépésenként: garantáljuk a tiszta versenykereteket és a sportszerű küzdelmet” – tette hozzá. A nemzetközi bírói gárdát Kristóf Péter IA vezeti, Herka Dominik IA mellett.
Blitz-verseny és színes kísérőprogramok várják a látogatókat
A sakkmeccsek mellett a kísérőprogramok is gazdagítják az élményt: a szombat esti Blitz-verseny fergeteges hangulatot ígér, a helyi műemlékeket – a L’Huillier-Coburg-kastély festett termeit, a Borsodi Tájház parasztházait és a Bányászati Bemutatóközpont interaktív kiállításait – pedig külön kedvezménnyel tekinthetik meg a résztvevők és kísérőik. A Császtai Szőlőhegy kilátójából nyíló panoráma és a város gasztronómiai kínálata (A Bárány Étterem, Bódva Étterem, Templpmkert, Gurme BBQ&Grill) tovább fokozza a hétvégi program varázsát.
