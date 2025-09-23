Nemzetközi csúcsverseny lesz Borsod szívében

Edelény új fejezetet nyit: a város, ahol a történelmi falak között a gondolkodás diadala a legszebb dicsőség.

Edelény látnivalóival is várja a nemzetközi verseny látogatóit

Forrás: Edelényi Futók Egyesülete

A város szeptember 25 és 28 között ad otthont a programoknak.

Edelény Chess Meeting 2025 rendezvény egy komoly összdíjazású verseny

A rendezvényre 2400 Élő-pont alatti versenyző nevezhetett, két teljes csoportban (A: 1900–2399 Élő-pont, B: 0–1999 Élő-pont), összesen több mint 2,17 millió forint összdíjazásért.

„Egy ilyen esemény nem csupán sportesemény: a sakk közösséget épít, gondolkodásra ösztönöz, és egyben turisztikai élményt is kínál” – hangsúlyozta Fischer Ferdinand, Edelény polgármestere, a verseny fővédnöke. „Városunk büszkesége, hogy a kastélysziget és a művelődési központ után immár a sakktábla is látnivalóvá vált a látogatók számára.”