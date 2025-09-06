1 órája
Edelény megújult, új korszakba lépett a város - a Császtai Búcsúban jártunk (fotók, videó)
Immár 19. alkalommal rendezték meg a Császtai Búcsút, a térség egyik legjelentősebb közösségi eseményét. Edelény szeptember 6-án, szombaton nem csak ünnepelt, hanem új korszakba is lépett.
Csodálatos természeti környezetben tartották a Császtai Búcsút
Fotó: Takács József
Edelény városát új városi arculat, új logó, új lendület és egyre erősebb közösségi összetartás jellemzi.
A szombati rendezvény, a Császtai Búcsú ugyanis nemcsak a hagyományok ápolásáról szólt, hanem arról is, hogy a város új korszakba lépett. A csodálatos természeti környezetben szinte érezni lehetett a múlt korok szellemét és a jövő lendületét egyaránt.
Edelény és Szepsi újra együtt
A rendezvényen – amely Edelény és Szepsi testvérvárosi kapcsolatának jegyében jött létre – Fischer Ferdinánd, Edelény polgármestere köszöntötte a részvevőket. – A Császtai Búcsú mindig is a találkozás, a közös imádság és a vidám együttlét ideje volt. Olyan alkalom, amikor a családok, barátok, szomszédok újra és újra egymásra találnak és megerősítik azokat a kötelékeket, amelyek valódi erőt adnak egy településnek.
A Császta szőlőhegy ma újra megtelik élettel, nevetéssel, muzsikával és jókedvvel. Itt nemcsak a bor zamata, hanem az emberi kapcsolatok íze is különleges. Ez az alkalom lehetőséget ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra és ne csak egymásra, hanem önmagunkra is figyeljünk, honnan jövünk, hová tartunk és kik is vagyunk valójában"
– hangsúlyozta a polgármester, majd külön köszöntötte Szepsi város küldöttségét.
A búcsú a közösség ünnepe is
Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő nyitotta meg hivatalosan is a programot. – Úgy gondolom, hogy ezen alkalommal a múlt és a jelen találkozik és a hagyomány és közösség ereje újra és újra megmutatkozik. A búcsú nemcsak vallási ünnep, hanem a a közösség ünnepe. Találkozási pont, ahol a generációk adhatják át egymásnak a hagyományokat, a történeteket és a barátságokat. Egy olyan alkalom, amikor a településhez való kötődés is megerősödik. Ilyenkor mindannyian érezzük azt, hogy összeköt bennünket a szülőföld szeretete és az egymás iránti tisztelet" – emelte ki az országgyűlési képviselő és hangsúlyozta, hogy a Császtai Búcsú az évek során a környék egyik legnagyobb közösségi eseményévé nőtte ki magát.
Ez a program azt üzeni, hogy itt mindenki otthon van és mindenki találhat magának tartalmat és élményt
- tette hozzá.
Edelényi Császtai búcsúFotók: Takács József
Az ünnepségét szentmisével nyitották meg
A beszédek után szentmise következett, amelyet Kelemen atya és Zorcsák atya celebrálták, méltó lelki alapot adva a napnak. A liturgia során a közösség egysége és a hit ereje került reflektorfénybe, megható pillanatokkal és mély üzenettel. Majd a borkútnál tartott borkóstolón Fischer Ferdinánd mellett Dr. Norbert Krajňák, Szepsi alpolgármestere mondott pohárköszöntőt, kiemelve a határon átnyúló együttműködés fontosságát.
Hagyomány és frissesség a kulturális programokban
A rendezvény egyértelműen jelezte: Edelény megújult. Az új városi logó és arculat friss szemléletet tükröz, amely a hagyományok tiszteletén túl a jövőbe tekint. A szervezők célja, hogy Edelény ne csak egy napra legyen vonzó úti cél, hanem egész évben kínáljon élményeket.
A nap folyamán három helyszínen zajlottak a programok, ahol a fellépők valódi ünneppé varázsolták a búcsút, egész napos élményt kínálva mindenki számára: főzőverseny, játszóház, arcfestés, ugrálóvár, körhinta, póni lovaglás, pódiumbeszélgetések és települési totó színesítették a programot. A helyszínen található Bányászati Bemutató Központ is nyitva állt az érdeklődők előtt, ahol a látogatók megismerkedhettek Edelény ipari múltjával és természeti értékeivel.
Kulturális kavalkád a hegyen
Már a délelőtti órákban finom illatok töltötték meg a levegőt, hiszen civil szervezetek és helyi csapatok mérték össze tudásukat főzőverseny keretein belül. Az Edelényi Hagyományőrző Népdalkör autentikus előadása méltón képviselte a helyi zenei örökséget. A Boldog Salkaházi Sára Kórus Szepsiből és a Búzakalász Énekkar Bodolóról megható és emelkedett hangulatot teremtettek. A Császta Néptánc Együttes dinamikus, hagyományőrző tánca a közönség egyik kedvence volt. A Pom Pom együttes játékos, interaktív műsora a gyerekeket és felnőtteket egyaránt megmozgatta. A Song Factory Hungary lendületes produkciója modern zenei élményt hozott a szőlőhegyre. A nap zárásaként a legendás Karthágó zenekar ad koncertet, amely igazi közösségi ünneppé formálja az estét.
Egész évben érdemes látogatni
Ősszel különösen ajánlott visszatérni ide, hiszen a Császtai szőlőhegy és a Kálvária nemcsak spirituális, hanem természeti szempontból is kiváló kirándulóhelyek, ahol a csend, a panoráma és a helyi értékek találkoznak.
boon.hu video
