Edelény megújult, új korszakba lépett a város - a Császtai Búcsúban jártunk (fotók, videó)

Edelény városát új városi arculat, új logó, új lendület és egyre erősebb közösségi összetartás jellemzi.

Fischer Ferdinánd, Edelény polgármestere köszöntötte a jelenlévőket

Fotó: Takács József

A szombati rendezvény, a Császtai Búcsú ugyanis nemcsak a hagyományok ápolásáról szólt, hanem arról is, hogy a város új korszakba lépett. A csodálatos természeti környezetben szinte érezni lehetett a múlt korok szellemét és a jövő lendületét egyaránt.

Edelény és Szepsi újra együtt

A rendezvényen – amely Edelény és Szepsi testvérvárosi kapcsolatának jegyében jött létre – Fischer Ferdinánd, Edelény polgármestere köszöntötte a részvevőket. – A Császtai Búcsú mindig is a találkozás, a közös imádság és a vidám együttlét ideje volt. Olyan alkalom, amikor a családok, barátok, szomszédok újra és újra egymásra találnak és megerősítik azokat a kötelékeket, amelyek valódi erőt adnak egy településnek.

A Császta szőlőhegy ma újra megtelik élettel, nevetéssel, muzsikával és jókedvvel. Itt nemcsak a bor zamata, hanem az emberi kapcsolatok íze is különleges. Ez az alkalom lehetőséget ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra és ne csak egymásra, hanem önmagunkra is figyeljünk, honnan jövünk, hová tartunk és kik is vagyunk valójában"

– hangsúlyozta a polgármester, majd külön köszöntötte Szepsi város küldöttségét.

A búcsú a közösség ünnepe is

Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő nyitotta meg hivatalosan is a programot. – Úgy gondolom, hogy ezen alkalommal a múlt és a jelen találkozik és a hagyomány és közösség ereje újra és újra megmutatkozik. A búcsú nemcsak vallási ünnep, hanem a a közösség ünnepe. Találkozási pont, ahol a generációk adhatják át egymásnak a hagyományokat, a történeteket és a barátságokat. Egy olyan alkalom, amikor a településhez való kötődés is megerősödik. Ilyenkor mindannyian érezzük azt, hogy összeköt bennünket a szülőföld szeretete és az egymás iránti tisztelet" – emelte ki az országgyűlési képviselő és hangsúlyozta, hogy a Császtai Búcsú az évek során a környék egyik legnagyobb közösségi eseményévé nőtte ki magát.

Ez a program azt üzeni, hogy itt mindenki otthon van és mindenki találhat magának tartalmat és élményt

- tette hozzá.