Kutyavilág jön: már csak eddig sétáltathatsz szabadon, szétbírságolhat a hatóság, ha ezen rajtakap
Több vármegyében, köztük Borsodban is szigorú tiltás lép érvénybe az ősz közepén. Az ebzárlat elsősorban a kutyásokat és a gazdákat érinti, de a kirándulók sem maradnak ki.
Október 4-étől több vármegye mellett Borsodban is olyan korlátozás indul, ami sok állattartót és túrázót érinthet. Az ebzárlat miatt egyes településeken átmenetileg tilos lesz a kutyák szabadon engedése és a legeltetés, a szabályok megszegőit pedig bírság is fenyegeti.
Miért van szükség ebzárlatra?
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) idén ősszel is elindítja a vadon élő rókák veszettség elleni immunizálását. A vakcinát csalétkek formájában juttatják ki kisrepülőgépekről, amelyek külterületeken, erdőkben és mezőkön landolnak.
Mivel a csalétek nem játék, hanem komoly járványügyi eszköz, a kutyák és más háziállatok védelmében rendelnek el ebzárlatot és legeltetési tilalmat az érintett területeken.
Hol és meddig lesz érvényben a korlátozás?
A pontos időpontokról és helyszínekről mindig az adott járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat ad tájékoztatást. A külterületeken figyelmeztető plakátokkal is jelzik majd a vakcinázást. További információk és a részletes térkép a Nébih veszettség-mentesítési aloldalán találhatók.
Az intézkedések átmenetiek, jellemzően néhány hétig maradnak érvényben. Ezt követően ismét szabadon lehet kutyát sétáltatni a megszokott módon, illetve a legeltetés is folytatható.
Miért fontos a veszettségmentesítés?
A veszettség fő terjesztője hazánkban a vörös róka, amelyből körülbelül hatvanezer él Magyarországon. A betegség azonban nemcsak a vadon élő állatokra, hanem a házi kedvencekre és az emberekre is halálosan veszélyes. Ezért kötelező a kutyák veszettség elleni oltása, a macskáknak pedig erősen ajánlott. A rókák ráadásul egyre közelebb merészkednek a lakott területekhez. A közelmúltban többször is fotóztak, videóztak rókát például az Avason.
Folyamatos kockázat a határ mentén
Míg Magyarországon a védekezési intézkedéseknek köszönhetően idén eddig nem mutattak ki veszettséget, a szomszédos országokban – Ukrajnában, Romániában és Szlovákia keleti régióiban – továbbra is rendszeresen előfordul. Emiatt a keleti határ mentén fokozott óvatosság indokolt, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében például dupla sűrűségben szórják ki a csalétkeket.
Mi tilos a kutyásoknak és a túrázóknak?
Az ebzárlat alatt az alábbi szabályokat kell betartani az érintett területeken.
- Kutyát csak pórázon lehet sétáltatni, szabadon engedni tilos.
- Kutyát, macskát tilos kivinni az ebzárlatos területről, illetve oda bevinni is.
- Legeltetés tilos, haszonállatok nem hajthatók ki.
- Kirándulók, túrázók ne nyúljanak a csalétkekhez, és ne engedjék, hogy a kutya felvegye azokat. A külterületeken plakátok figyelmeztetik a turistákat a vakcinázásra.
- A csalétkek összegyűjtése, elmozdítása szigorúan tilos, azok csak a vadon élő állatok immunizálására szolgálnak.
- Veszettség gyanúját minden esetben az állategészségügyi hatóságnak kell jelezni.
Aki mégis megszegi a szabályokat, a veszettség elleni védekezésről szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet, valamint az állatvédelmi törvény előírásai alapján pénzbírságra számíthat. Ez helyszíni intézkedés esetén általában 5 000–50 000 forint között mozoghat, közigazgatási eljárásban pedig akár 150 000 forintig is terjedhet. Súlyosabb esetben – például ha a szabályszegés fertőző betegség terjedéséhez vezethet – további szankciók is kilátásba kerülhetnek. A bírság pontos összege településenként eltérhet, mivel a helyi önkormányzat vagy a járási hivatal állapítja meg és szabja ki.
