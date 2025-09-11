Kutyavilág jön: már csak eddig sétáltathatsz szabadon, szétbírságolhat a hatóság, ha ezen rajtakap

Október 4-étől több vármegye mellett Borsodban is olyan korlátozás indul, ami sok állattartót és túrázót érinthet. Az ebzárlat miatt egyes településeken átmenetileg tilos lesz a kutyák szabadon engedése és a legeltetés, a szabályok megszegőit pedig bírság is fenyegeti.

Ebzárlat lesz Borsodban is, erre figyeljen, hogy ne kapjon bírságot!

Fotó: Yellow Dog Productions / Forrás: Getty Images

Miért van szükség ebzárlatra?

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) idén ősszel is elindítja a vadon élő rókák veszettség elleni immunizálását. A vakcinát csalétkek formájában juttatják ki kisrepülőgépekről, amelyek külterületeken, erdőkben és mezőkön landolnak.

Mivel a csalétek nem játék, hanem komoly járványügyi eszköz, a kutyák és más háziállatok védelmében rendelnek el ebzárlatot és legeltetési tilalmat az érintett területeken.

Hol és meddig lesz érvényben a korlátozás?

A pontos időpontokról és helyszínekről mindig az adott járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat ad tájékoztatást. A külterületeken figyelmeztető plakátokkal is jelzik majd a vakcinázást. További információk és a részletes térkép a Nébih veszettség-mentesítési aloldalán találhatók.

Az intézkedések átmenetiek, jellemzően néhány hétig maradnak érvényben. Ezt követően ismét szabadon lehet kutyát sétáltatni a megszokott módon, illetve a legeltetés is folytatható.

Miért fontos a veszettségmentesítés?

A veszettség fő terjesztője hazánkban a vörös róka, amelyből körülbelül hatvanezer él Magyarországon. A betegség azonban nemcsak a vadon élő állatokra, hanem a házi kedvencekre és az emberekre is halálosan veszélyes. Ezért kötelező a kutyák veszettség elleni oltása, a macskáknak pedig erősen ajánlott. A rókák ráadásul egyre közelebb merészkednek a lakott területekhez. A közelmúltban többször is fotóztak, videóztak rókát például az Avason.