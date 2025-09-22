51 perce
Ebzárlat és legeltetési tilalom lesz Miskolcon, mutatjuk mivel jár!
Október 4-én kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni tavaszi vakcinázása. Október 4. és október 24. között ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el Miskolc területére is.
Az október 4-ei és október 18-ai Nyílt napok a Miskolci Állategészségügyi telepen elmaradnak! – tájékoztatta a boon.hu-t a Miskolci Városgazda.
Mit jelent az ebzárlat és a legeltetési tilalom?
· Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát zárt helyen kell tartani!
· A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni!
· A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.
· Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a segítő és terápiás kutyák, a katasztrófa-mentő ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére, mentesek a korlátozás alól!
· Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára!
· Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható!
· Az ebzárlat és legeltetési tilalom hatálya alá tartozó területeken és időintervallumban az állatok legeltetése tilos!
Bővebb információt ezen a linken olvashat.
