szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos

3 órája

Ebzárlat és legeltetési tilalom lesz Miskolcon, mutatjuk mivel jár!

Címkék#legeltetési tilalom#Miskolci Városgazda#Miskolc#ebzárlat

Október 4-én kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni tavaszi vakcinázása. Október 4. és október 24. között ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el Miskolc területére is.

A fotó illusztráció
Fotó: Takács Joci

Az október 4-ei és október 18-ai Nyílt napok a Miskolci Állategészségügyi telepen elmaradnak! – tájékoztatta a boon.hu-t a Miskolci Városgazda.

Mit jelent az ebzárlat és a legeltetési tilalom?

· Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát zárt helyen kell tartani!

· A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni!

· A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.

· Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a segítő és terápiás kutyák, a katasztrófa-mentő ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére, mentesek a korlátozás alól!

· Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára!

· Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható!

· Az ebzárlat és legeltetési tilalom hatálya alá tartozó területeken és időintervallumban az állatok legeltetése tilos!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Bővebb információt ezen a linken olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu