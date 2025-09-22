Ebzárlat és legeltetési tilalom lesz Miskolcon, mutatjuk mivel jár!

Mit jelent az ebzárlat és a legeltetési tilalom?

· Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát zárt helyen kell tartani!

· A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni!

· A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.

· Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a segítő és terápiás kutyák, a katasztrófa-mentő ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére, mentesek a korlátozás alól!

· Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára!

· Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható!

· Az ebzárlat és legeltetési tilalom hatálya alá tartozó területeken és időintervallumban az állatok legeltetése tilos!