Itt is lehet majd nézni a DVTK szombati meccsét!
A klub lehetőséget biztosít arra, hogy otthoni kényelemből is követhető legyen a mérkőzés. DVTK mérkőzés online.
Lehetőség lesz online közvetítésben nézni a DVTK szombati kupamérkőzését, amelyet Hódmezővásárhelyen vív meg a csapat. Erről a klub a közösségi oldalán számolt be.
Itt követheted a DVTK meccsét
„Amennyiben nem a helyszínen szurkolsz a mai MOL Magyar Kupa mérkőzésen a DVTK labdarúgóinak, akkor sem maradsz le az Hódmezővásárhelyi FC - DVTK összecsapásról, hiszen a klub hivatalos YouTube csatornáján élőben nézheted a találkozót, lassításokkal és Marosréti Ervin kommentálásával. Hajrá, Diósgyőr!” – írták a bejegyzésben.
A mérkőzést 15 órai kezdettel rendezik meg.
