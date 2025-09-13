szeptember 13., szombat

Közvetítés

4 órája

Itt is lehet majd nézni a DVTK szombati meccsét!

Címkék#MOL Magyar Kupa#Diósgyőr#DVTK#Hódmezővásárhelyi FC#megyei foci

A klub lehetőséget biztosít arra, hogy otthoni kényelemből is követhető legyen a mérkőzés. DVTK mérkőzés online.

Boon.hu

Lehetőség lesz online közvetítésben nézni a DVTK szombati kupamérkőzését, amelyet Hódmezővásárhelyen vív meg a csapat. Erről a klub a közösségi oldalán számolt be.

dvtk
A piros-fehéreknek Hódmezővásárhelyen van jelenésük. Kupamecset játszik a DVTK
Fotó: BOON

Itt követheted a DVTK meccsét

„Amennyiben nem a helyszínen szurkolsz a mai MOL Magyar Kupa mérkőzésen a DVTK labdarúgóinak, akkor sem maradsz le az Hódmezővásárhelyi FC - DVTK összecsapásról, hiszen a klub hivatalos YouTube csatornáján élőben nézheted a találkozót, lassításokkal és Marosréti Ervin kommentálásával. Hajrá, Diósgyőr!” – írták a bejegyzésben.

A mérkőzést 15 órai kezdettel rendezik meg.

