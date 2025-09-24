Így juthat el ingyen a Diósgyőr meccsre szombaton

A várhatóan nagy érdeklődésre való tekintettel az MVK Zrt. rásegítő villamosjáratokat indít, segítve ezzel a szurkolók DVTK – Debrecen mérkőzésre történő könnyebb eljutását, illetve hazajutását. A rásegítő 1A jelzésű villamosok a Tiszai pályaudvar végállomásról 16:17-kor és 16:32-kor indulnak. A mérkőzést követően, a szurkolói létszámtól függően, igény szerint indulnak majd a menetrenden felül biztosított villamosjáratok a Tiszai pályaudvar irányába.

DVTK – Debrecen mérkőzésre rásegítő járatok is közlekednek szombaton

A DVTK – Debrecen mérkőzés napján, azaz szeptember 27-én, szombaton 15:30 és 21:30 óra között ismét díjmentesen utazhatnak az 1-es villamosjáratokon és az 1-es autóbuszjáratokon Miskolcon a tárgynapi labdarúgó-mérkőzésre érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező drukkerek - tájékoztatott az MVK Zrt.