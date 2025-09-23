2 órája
A legújabb őrület a neten! – Kiderítettük, hogy igaz-e a „beszélő csecsemők” elmélet?
Tényleg képesek kommunikálni a csecsemők mielőtt beszélnének? Priscilla Dunstan elméletét, "Dunstan Baby Language”, egyre több anyuka teszteli és megdöbbentő eredmények születnek.
Működik a módszer még a szakembernél is
2006-ban Priscilla Dunstan megjelent Oprah Winfrey műsorában, hogy bemutassa felfedezését a világnak. Amerikában és Ausztráliában a mai napig több ezer szakember és szülő kapott Dunstan Baby Language képzést, miszerint ha jól és tudatosan figyeljük kisbabánk sírás során kiadott hangját, akkor pontosan el lehet különíteni öt különböző hangot, hangzást, amellyel öt különböző szükségletüket kommunikálják a szülők felé. Szakvédőnőt kérdeztünk az információ hitelességéről.
A Dunstan Baby Language öt hangra fókuszál
Dunstan elmélete az infantilis vokális reflexeket, mint jeleket vizsgálja az emberekben. Az elmélet szerint a különböző kultúrákban és nyelvi csoportokban öt hang létezik, amelyek mindegyike jelentéssel bír, amelyeket a csecsemők a nyelvelsajátítási időszak előtt használnak. A hipotézist az ausztrál volt mezzoszoprán, Priscilla Dunstan dolgozta ki, de elméletét tudományosan nem igazolták.
Miről is van szó?
0–3 hónapos kor között a csecsemőknél előfordulnak olyan reflexek, amelyeket Dunstan „hangreflexeknek” nevez. Priscilla szerint mindannyiunknak vannak reflexei, mint például a tüsszentés, a csuklás és a böfögés, amelyeknek mind felismerhető mintázata van, amikor hangot adunk a reflexhez. Vannak más reflexek is, amelyeket minden csecsemő megtapasztal a világon és amikor ezekhez hangot adunk, egy jellegzetes, megelőző „sírás” hallatszik, mielőtt a csecsemő belekezdene abba, amit Dunstan hisztérikus sírásnak nevez. Szerinte ezek a megelőző sírások jelezhetik, hogy mire van szüksége a csecsemőnek (pl. ételre, kényelemre, alvásra), és hisztérikus síráshoz vezetnek, ha nem kapnak rájuk választ. Ahogy a csecsemő eléri a 3 hónapos kort a hangképzésben, a hangreflexeket bonyolultabb gagyogás váltja fel.
Íme az öt hang, amit bárki megfigyelhet saját kisbabáján:
- Neh = Éhes vagyok
- Owh = Álmos vagyok
- Heh = Kényelmetlenül érzem magam
- Eair = Fáj a hasam
- Eh = Büfiztess meg
Szakvédőnő is értékelte a hallottakat
Bánhidi Ildikó a közelmúltban tette le szakvédőnői vizsgáját és szerzett mesterdiplomát a Miskolci Egyetemen, de több, mint 30 éve praktizál, így több ezer kisbaba fejlődését kísérte már nyomon születése pillanatától. Ő maga is háromgyermekes édesanya, így különösen hiteles a véleménye a Dunstan Baby Language módszerrel kapcsolatban.
A tananyagban, vagy a gyakorlati praxisunkban nem alkalmazzuk ezt a módszert, de magam is tagja vagyok védőnőkből álló közösségi média csoportoknak és én is észleltem, hogy az utóbbi néhány napban nagyon felkapták ezt a témát a kollégák. Mivel engem is érdekel minden olyan módszer, amivel segíthetjük a csecsemő és édesanyja kapcsolatát, így megnéztem ezt a felvételt. Gyakorló nagymamaként azóta tudatosan figyelem néhány hetes unokán hangadásait sírás előtt, vagy alatt és azt kell, hogy mondjam, hogy működik a felvetés a gyakorlatban.
- fogalmaz Bánhidi Ildikó.
Bármilyen meglepő, a szakvédőnő személyes tapasztalata megerősíti a Dunstan Baby Language elméletet. Arra a kérdésre, hogy a hangadással kapcsolatban használnak-e bármilyen hivatalos mérést, ismertetőt, vagy tanította-e ezzel kapcsolatban bármit oktatása során, Bánhidi Ildikó rámutatott az egy hónapos védőnői szűrővizsgálatra, ami tartalmaz egy kérdőívet is az édesanya számára, amiben van olyan kérdés, hogy „alkalomtól függően megváltozik-e a sírás módja”? Ezzel azt próbálják mérni, hogy négyhetes korra az anya tudja-e differenciálni a csecsemő sírását.
A nyelvészek és kutatók nem tesztelték
Az objektív tájékoztatáshoz tartozik, hogy a nyelvészeti szakértők nem vetették alá szigorú tesztelésnek vagy tudományos vizsgálatnak Dunstan hipotézisét. A Dunstan cég egy időben kidolgozott egy klinikai vizsgálati tervet a Brown Egyetem kutatóival az állítások tesztelésére, de felhagyott vele a fogyasztói felmérések és kiscsoportos megfigyelések kedvéért, hogy „felgyorsítsa egy olyan rendszer kifejlesztését, amelyet a szülők is használhatnak”, kihagyva a szigorú tesztelést, hogy egyenesen a piacra kerülhessen.
Az elmélet tehát nem rendelkezik elegendő tudományos bizonyítékkal és érvényességgel ahhoz, hogy a szélesebb tudományos közösség elfogadja. Ennek ellenére egyes tanulmányok pozitív előnyöket találtak a módszert elsajátító szülők oldalán, például csökkent stresszt, de ez annak tudható be, hogy a szülők összességében jobban figyelnek a baba jelzéseire mintsem, hogy az egyes hangok univerzálisan jelentőségteljesek lennének.
Általános az egyetértés abban, hogy további kutatásokra van szükség az állítások valódi pontosságának és univerzalitásának megerősítéséhez.
