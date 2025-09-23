A legújabb őrület a neten! – Kiderítettük, hogy igaz-e a „beszélő csecsemők” elmélet?

Miről is van szó?

0–3 hónapos kor között a csecsemőknél előfordulnak olyan reflexek, amelyeket Dunstan „hangreflexeknek” nevez. Priscilla szerint mindannyiunknak vannak reflexei, mint például a tüsszentés, a csuklás és a böfögés, amelyeknek mind felismerhető mintázata van, amikor hangot adunk a reflexhez. Vannak más reflexek is, amelyeket minden csecsemő megtapasztal a világon és amikor ezekhez hangot adunk, egy jellegzetes, megelőző „sírás” hallatszik, mielőtt a csecsemő belekezdene abba, amit Dunstan hisztérikus sírásnak nevez. Szerinte ezek a megelőző sírások jelezhetik, hogy mire van szüksége a csecsemőnek (pl. ételre, kényelemre, alvásra), és hisztérikus síráshoz vezetnek, ha nem kapnak rájuk választ. Ahogy a csecsemő eléri a 3 hónapos kort a hangképzésben, a hangreflexeket bonyolultabb gagyogás váltja fel.

Íme az öt hang, amit bárki megfigyelhet saját kisbabáján:

Neh = Éhes vagyok Owh = Álmos vagyok Heh = Kényelmetlenül érzem magam Eair = Fáj a hasam Eh = Büfiztess meg

Szakvédőnő is értékelte a hallottakat

Bánhidi Ildikó a közelmúltban tette le szakvédőnői vizsgáját és szerzett mesterdiplomát a Miskolci Egyetemen, de több, mint 30 éve praktizál, így több ezer kisbaba fejlődését kísérte már nyomon születése pillanatától. Ő maga is háromgyermekes édesanya, így különösen hiteles a véleménye a Dunstan Baby Language módszerrel kapcsolatban.

A tananyagban, vagy a gyakorlati praxisunkban nem alkalmazzuk ezt a módszert, de magam is tagja vagyok védőnőkből álló közösségi média csoportoknak és én is észleltem, hogy az utóbbi néhány napban nagyon felkapták ezt a témát a kollégák. Mivel engem is érdekel minden olyan módszer, amivel segíthetjük a csecsemő és édesanyja kapcsolatát, így megnéztem ezt a felvételt. Gyakorló nagymamaként azóta tudatosan figyelem néhány hetes unokán hangadásait sírás előtt, vagy alatt és azt kell, hogy mondjam, hogy működik a felvetés a gyakorlatban.

- fogalmaz Bánhidi Ildikó.