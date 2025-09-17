szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

1 órája

A duális képzés a fiatalok körében egyre népszerűbb - tanévnyitó a Mol Petrolkémiánál

Címkék#MOL Petrolkémia#Koncz Zsófia#duális képzés

A MOL Petrolkémia Zrt. kilencedik alkalommal vesz részt a tanévkezdésben. A duális képzésben részesülő diákokat szeptember 17-én, szerdán tanévnyitó keretein belül köszöntötték Tiszaújvárosban.

A duális képzés egyre sikeresebb, többek között ez is kiderült a szeptemberi tanévnyitón.

duális képzés
A duális képzés fontosságát Koncz Zsófia államtitkár is kifejtette az évnyitón Fotó: Vajda János

A MOL Petrolkémia Képzési Központjának vezetője, Kissné Dési Viktória üdvözölte a jelenlévőket, majd Császár Péter, a MOL Petrolkémia vezérigazgatója köszöntötte a program részvevőit:

Azt, hogy mennyire sikeres a program, a számok is mutatják: a kilencedik tanévnyitónál tartunk és az idei évben is maximális létszámmal, 134 fővel indítjuk el a tanévet. Ebben a létszámban ott van az ötszázadik hallgatója duális képzésünknek, hogy ha a 2016-os indulás óta számoljuk. Külön kiemelném, hogy ezeket a sikereket partnerintézményekkel értük el. Szeretném megköszönni tehát négy intézménynek az odaadó munkáját és támogatását: 

  • a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Technikumnak, 
  • a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolának, 
  • illetve a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Gépipari Technikumnak 
  • és Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikumnak

 – hangsúlyozta Császár Péter, majd hozzátette, hogy a duális képzésben korszerű környezetben tanulhatnak a diákok és a hallgatók, kiemelt figyelmet fordítanak a gyakorlatias, szakmai oktatásra. Ez a fajta képzés egy komoly kapcsolati tőkét is biztosít, illetve javadalmazást is kapnak a fiatalok, ami szintén egy nagy előny.

Családok generációi dolgoznak a cégnél

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy a MOL Petrolkémiánál mindig jellemző volt az, hogy olyan kollégák csatlakoznak hozzánk, akik családtagjai már akár több generációra visszamenőleg dolgoznak nálunk. A most induló évfolyamon is vannak olyan tanulók, akiknek a szülei, rokonai, testvérei a mi kötelékünkben vannak. Nem titkolt szándékunk, hogy a képzés által nem csak a jövő szakembergárdáját termeljük ki, hanem biztosítsunk egy nagyon stabil működést is a MOL számára” – tette hozzá a vezérigazgató.

Elindította a 2025/26-os tanévét a MOL Petrolkémia Zrt.

Fotók: Vajda János

 

A MOL Petrolkémia Zrt. jó példát mutat

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) elnöke is köszöntötte a diákokat és hangsúlyozta, hogy egy olyan iparágban fogják elkezdeni a tanulmányokat, amely a jövőt is meg fogja határozni, majd kitért arra is, hogy a múltban sokat kellett küzdeni azért, hogy a fiatalok duális képzésben tanulhassanak.

„A duális képzés az elmélet és gyakorlat elegye, ennek megvalósításához olyan vállalatok kellenek, melyek vállalkoznak arra, hogy fiatalokat neveljenek, a fiatalok tudásába fektessenek be és ezzel példát is mutatnak. A MOL Petrolkémia Zrt. ezt megteremti és példaértékű lehet mások számára is” – hangsúlyozta a BOKIK elnöke.

A duális képzés sikeres

Az ünnepélyes tanévnyitón dr. Koncz Zsófia családpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte a duális képzés fontosságát:

A programról nagyon jók a visszajelzések, aki ebben a képzésben részt vesz, nagyon komoly tudás birtokába kerül és sok tapasztalatot kap a jövővel kapcsolatban. Az elmúlt években átalakult a szakképzés: ösztöndíjrendszert és munkabért vezettünk be, alapvetően a duális képzést vezettük be, amire már óriási szükség volt. A duális képzés egyre népszerűbb és ami nagyon fontos, hogy ma már nincs választási kényszer, hogy szakma vagy diploma, hanem egyszerre mind a kettő működhet, ha valaki ezt szeretné. Az idén például 44 ezer diák kezdte meg a tanulmányait a kilencedik évfolyamban a szakképzésben és összesen közel 300 ezer diák tanul ezen a vonalon

 – mondta el dr. Koncz Zsófia, majd hozzátette, hogy világszintű versenyeken sorra az első helyeken végeznek az itt tanulók.

Iskolapadból a munkaerőpiacra

Zoltai József duális hallgatóként kezdte a cégnél, jelenleg pedig a MOL Petrolkémia vegyipari rendszerkezelőjeként beszélt pozitív tapasztalatairól, megerősítve az előtte szólókat. A tanévnyitó ünnepség végén a résztvevő diákokat ajándékcsomaggal köszöntötték az új tanévben.

 

 

