A duális képzés a fiatalok körében egyre népszerűbb - tanévnyitó a Mol Petrolkémiánál

A duális képzés egyre sikeresebb, többek között ez is kiderült a szeptemberi tanévnyitón.

A duális képzés fontosságát Koncz Zsófia államtitkár is kifejtette az évnyitón Fotó: Vajda János

A MOL Petrolkémia Képzési Központjának vezetője, Kissné Dési Viktória üdvözölte a jelenlévőket, majd Császár Péter, a MOL Petrolkémia vezérigazgatója köszöntötte a program részvevőit:

Azt, hogy mennyire sikeres a program, a számok is mutatják: a kilencedik tanévnyitónál tartunk és az idei évben is maximális létszámmal, 134 fővel indítjuk el a tanévet. Ebben a létszámban ott van az ötszázadik hallgatója duális képzésünknek, hogy ha a 2016-os indulás óta számoljuk. Külön kiemelném, hogy ezeket a sikereket partnerintézményekkel értük el. Szeretném megköszönni tehát négy intézménynek az odaadó munkáját és támogatását: a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Technikumnak,

a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolának,

illetve a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Gépipari Technikumnak

és Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikumnak

– hangsúlyozta Császár Péter, majd hozzátette, hogy a duális képzésben korszerű környezetben tanulhatnak a diákok és a hallgatók, kiemelt figyelmet fordítanak a gyakorlatias, szakmai oktatásra. Ez a fajta képzés egy komoly kapcsolati tőkét is biztosít, illetve javadalmazást is kapnak a fiatalok, ami szintén egy nagy előny.

Családok generációi dolgoznak a cégnél

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy a MOL Petrolkémiánál mindig jellemző volt az, hogy olyan kollégák csatlakoznak hozzánk, akik családtagjai már akár több generációra visszamenőleg dolgoznak nálunk. A most induló évfolyamon is vannak olyan tanulók, akiknek a szülei, rokonai, testvérei a mi kötelékünkben vannak. Nem titkolt szándékunk, hogy a képzés által nem csak a jövő szakembergárdáját termeljük ki, hanem biztosítsunk egy nagyon stabil működést is a MOL számára” – tette hozzá a vezérigazgató.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

