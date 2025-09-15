szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

19°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

1 órája

Jól hetvenkedtek a borsodi hatvanasok

Címkék#rendőrség#nyugdíjas#drogprevenció#verseny

2011 óta hagyomány, hogy a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság kétévente megszervezi a „Hetvenkedő hatvanasok” elnevezésű országos bűnmegelőzési vetélkedőt.

Jól hetvenkedtek a borsodi hatvanasok

A borsodi csapat Zalaegerszegen a harmadik helyen végzett

Forrás: FB

Fotó: Police

Ezúttal is Zalaegerszeg adott otthont a nyugdíjasokból álló vármegyei csapatok versenyének, ahol a résztvevők a kiberprevenció témakörében mérték össze tudásukat, valamint a drogprevencióval kapcsolatos kérdésekbe is betekintést nyerhettek.

Az idei megmérettetés győztese a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata lett.

A második helyen a házigazda Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság végzett.

A dobogó harmadik fokára a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata állhatott fel - olvasható a rendőrség Facebook oldalán.

Drogprevenció
Hetvenkedtek a hatvanasok Zalaegerszegen
Forrás: FB

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu