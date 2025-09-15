1 órája
Jól hetvenkedtek a borsodi hatvanasok
2011 óta hagyomány, hogy a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság kétévente megszervezi a „Hetvenkedő hatvanasok” elnevezésű országos bűnmegelőzési vetélkedőt.
A borsodi csapat Zalaegerszegen a harmadik helyen végzett
Forrás: FB
Fotó: Police
Ezúttal is Zalaegerszeg adott otthont a nyugdíjasokból álló vármegyei csapatok versenyének, ahol a résztvevők a kiberprevenció témakörében mérték össze tudásukat, valamint a drogprevencióval kapcsolatos kérdésekbe is betekintést nyerhettek.
Az idei megmérettetés győztese a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata lett.
A második helyen a házigazda Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság végzett.
A dobogó harmadik fokára a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata állhatott fel - olvasható a rendőrség Facebook oldalán.
