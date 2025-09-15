Jól hetvenkedtek a borsodi hatvanasok

Ezúttal is Zalaegerszeg adott otthont a nyugdíjasokból álló vármegyei csapatok versenyének, ahol a résztvevők a kiberprevenció témakörében mérték össze tudásukat, valamint a drogprevencióval kapcsolatos kérdésekbe is betekintést nyerhettek.

Az idei megmérettetés győztese a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata lett.

A második helyen a házigazda Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság végzett.

A dobogó harmadik fokára a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata állhatott fel - olvasható a rendőrség Facebook oldalán.

Hetvenkedtek a hatvanasok Zalaegerszegen

Forrás: FB

