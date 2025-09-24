szeptember 24., szerda

Szimulációs szemüvegekkel az alkohol- és drogfogyasztás ellen. Csaknem 800 ezer forint támogatást kapott a Drogambulancia Alapítvány - képekkel

Címkék#Avasi Kvaterka#Rotary Klub#Drogambulancia Alapítvány#Avasi Borangolás

A Rotary Klub Miskolc-Tapolca gyűjtésbe kezdett. A Drogambulancia Alapítvány ennek köszönhetően szeptember 24-én szerdán csaknem 800 ezer forint támogatást kapott.

Boon.hu
A szimulációs szemüveg is egy fontos eszköz a drogprevencióban

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Drogambulancia Alapítvány idén decemberben lesz 34 éves és csaknem 29 éve tart fenn Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egyedüliként ambuláns egészségügyi ellátást a szenvedélybetegek részére, valamint ugyancsak egyedüliként tart saját székhelyén prevenciós előadásokat iskolások részére.

Drogambulancia Alapítvány
A Drogambulancia Alapítvány, a Rotary Klub Miskolc-Tapolcától kapta a támogatást.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Látva az egyre növekvő új pszichoaktív anyagokat fogyasztók számát, a Drogambulancia adatait, illetve azt a munkát, amit az Alapítvány munkatársai végeznek, nem volt kérdés, hogy lehetőségeinkhez mérten támogatást nyújtunk a kábítószer elleni küzdelemben. 

– mondta a Rotary Club Miskolc-Tapolca elnöke Kovács Tamás Imre. Így a Rotary Klub Miskolc-Tapolca gyűjtésbe kezdett a miskolci rendezvényeken (Kocsonyafesztivál, Avasi Borangolás, Avasi Kvaterka), és ezt az összeget egészítették ki a Rotary International pályázati forrásából, így tudták csaknem 800 ezer forinttal támogatni a Drogambulancia Alapítványt.

A Drogambulancia Alapítvány szükségleteit vették figyelembe

Az eszközöket az Alapítvány útmutatásai alapján szerezték be.

Először is nagyon köszönjük a Rotary Club Miskolc-Tapolcának, hogy felfigyeltek a munkánkra, és nem csak felfigyeltek, hanem támogatásra is érdemesnek találtak bennünket

 - mondta Dobos Tímea Veronika. Az Alapítvány elnök-ügyvezetője hozzátette, hogy ezeket az eszközöket, főleg a székeket, önerőből nem tudták volna megvásárolni. 

„Az ergonomikus kialakítású székekre nagyon nagy szükségünk volt, hiszen a kollégák, munkaidejük javarészében, a mentorlások idején és a nem kevés adminisztrációs munka alatt is ülnek. A társasjátékokat és szimulációs szemüvegeket a csoportfoglalkozásainkon és a prevenciós előadásainkon fogjuk használni. Az egyik szemüveg az alacsony véralkohol szintet szimulálja, a másik pedig a drogok hatását. Ehhez rollert és bukósisakot is kaptunk, hogy így is érzékeltessük, hogy mennyire veszélyes szerek hatása alatt akár csak rollerezni is” – tette hozzá.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az Alapítvány házhoz hívja a fiatalokat

Az Alapítvány 2023-ban nyitottá tette a Drogambulanciát és „házhoz hívják a fiatalokat”. A program keretében prevenciós foglalkozásokat tartanak a Drogambulancia Alapítvány székhelyén tabuk nélkül, közérthetően, a diákok nyelvén. Ezeken a foglalkozásokon a diákok mindent megtudhatnak a függőségek kialakulásáról, a szenvedélybetegségről, a drogok, az alkohol, gyógyszerek és a túlzásba vitt energiaitalok fogyasztásának hatásairól.

Prevenciós foglalkozásokat tartanak

2023 óta több mint kétezer gyerek ismerhette meg a Drogambulanciát, az itt dolgozókat, de meghívásra több külső helyszínen is voltak prevenciós foglalkozásaikkal. A szimulációs szemüvegek mindig nagy sikert aratnak.

„Ezekkel az előadásokkal egyrészt szeretnénk megelőzni, hogy ezek a fiatalok is drog-, alkohol- vagy gyógyszerfüggőkké váljanak. Másrészt, ha megismerik Ambulanciát, az ott dolgozókat, akkor a későbbiekben már tudják honnan, hol kell segítséget kérni.” – ismertette az elnök-ügyvezető

Ne dugjuk a fejünket a homokba!

„Ezek a tesztek nyálból képesek kimutatni, hogy az illető fogyasztott-e valamilyen kábítószert." - mondta el Dobos Tímea Veronika. 

Ünnepélyes adományátadás a Drogambulancia Alapítvány székhelyén

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az Ambulancia kliens száma évről évre nő. Az elmúlt években nőtt az új pszichoaktív anyagokat fogyasztók száma a Drogambulancia Alapítvány kliensei között és egyre több fiatal jelenik meg „elterelő” kezelésen is. A nyáron több nyílt napot is tartottak, hogy bárki betekintést nyerjen a munkájukba. Logójuk pedig egy strucc, ezzel is üzenve, hogy ideje mindenkinek kivenni a fejét a homokból. A szenvedélybetegség problémája ugyanis nem csak a szenvedélybetegé, hanem a családé, a szomszédé, az utca emberéé vagy akár a pedagógusé, de van segítség, csak élni kell vele.

 

