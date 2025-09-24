Szimulációs szemüvegekkel az alkohol- és drogfogyasztás ellen. Csaknem 800 ezer forint támogatást kapott a Drogambulancia Alapítvány - képekkel

A Drogambulancia Alapítvány idén decemberben lesz 34 éves és csaknem 29 éve tart fenn Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egyedüliként ambuláns egészségügyi ellátást a szenvedélybetegek részére, valamint ugyancsak egyedüliként tart saját székhelyén prevenciós előadásokat iskolások részére.

A Drogambulancia Alapítvány, a Rotary Klub Miskolc-Tapolcától kapta a támogatást.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Látva az egyre növekvő új pszichoaktív anyagokat fogyasztók számát, a Drogambulancia adatait, illetve azt a munkát, amit az Alapítvány munkatársai végeznek, nem volt kérdés, hogy lehetőségeinkhez mérten támogatást nyújtunk a kábítószer elleni küzdelemben.

– mondta a Rotary Club Miskolc-Tapolca elnöke Kovács Tamás Imre. Így a Rotary Klub Miskolc-Tapolca gyűjtésbe kezdett a miskolci rendezvényeken (Kocsonyafesztivál, Avasi Borangolás, Avasi Kvaterka), és ezt az összeget egészítették ki a Rotary International pályázati forrásából, így tudták csaknem 800 ezer forinttal támogatni a Drogambulancia Alapítványt.

A Drogambulancia Alapítvány szükségleteit vették figyelembe

Az eszközöket az Alapítvány útmutatásai alapján szerezték be.

Először is nagyon köszönjük a Rotary Club Miskolc-Tapolcának, hogy felfigyeltek a munkánkra, és nem csak felfigyeltek, hanem támogatásra is érdemesnek találtak bennünket

- mondta Dobos Tímea Veronika. Az Alapítvány elnök-ügyvezetője hozzátette, hogy ezeket az eszközöket, főleg a székeket, önerőből nem tudták volna megvásárolni.

„Az ergonomikus kialakítású székekre nagyon nagy szükségünk volt, hiszen a kollégák, munkaidejük javarészében, a mentorlások idején és a nem kevés adminisztrációs munka alatt is ülnek. A társasjátékokat és szimulációs szemüvegeket a csoportfoglalkozásainkon és a prevenciós előadásainkon fogjuk használni. Az egyik szemüveg az alacsony véralkohol szintet szimulálja, a másik pedig a drogok hatását. Ehhez rollert és bukósisakot is kaptunk, hogy így is érzékeltessük, hogy mennyire veszélyes szerek hatása alatt akár csak rollerezni is” – tette hozzá.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az Alapítvány házhoz hívja a fiatalokat

Az Alapítvány 2023-ban nyitottá tette a Drogambulanciát és „házhoz hívják a fiatalokat”. A program keretében prevenciós foglalkozásokat tartanak a Drogambulancia Alapítvány székhelyén tabuk nélkül, közérthetően, a diákok nyelvén. Ezeken a foglalkozásokon a diákok mindent megtudhatnak a függőségek kialakulásáról, a szenvedélybetegségről, a drogok, az alkohol, gyógyszerek és a túlzásba vitt energiaitalok fogyasztásának hatásairól.