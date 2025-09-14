Az eső sem törte meg a hagyományt: a diósgyőri Mária-búcsú idén is tömegeket vonzott - fotókkal, videóval

A diósgyőri Mária-búcsú 2025-ben is sokakat vonzott. A búcsúi szentmisére a szakadó eső ellenére megtelt a diósgyőri római katolikus templom, be sem fért mindenki. Sokan a templom bejárata előtt, esernyő alól hallgatták az ünnepi szentmisét.

Megtelt a diósgyőri római katolikus templom a diósgyőri Mária-búcsú ünnepi szentmiséjén

Fotó: Takács Joci

Diósgyőri Mária-búcsú: zászlófelvonás és körmenet nélkül

Délelőtt 10.30-kor ünnepélyes zászlófelvonással indult a program a búcsúi szentmise előtt. A hagyományos körmenet a templom körül elmaradt a heves esőzés miatt. A szervezők a délutáni kulturális programokat az Ady Endre Művelődési Házba költöztették.