Az eső sem törte meg a hagyományt: a diósgyőri Mária-búcsú idén is tömegeket vonzott - fotókkal, videóval
Idén szeptember 14-én rendezték a hagyományos Mária-búcsút, amely Miskolc egyik legrégebbi vallási és közösségi eseménye. A diósgyőri Mária-búcsú azonban az esős időjárás miatt idén is rendhagyóra sikerült, tavalyhoz hasonlóan néhány programot le kellett fújni.
Az eső sem tartotta vissza a búcsúmiséről az embereket
Fotó: Takács Joci
A diósgyőri Mária-búcsú 2025-ben is sokakat vonzott. A búcsúi szentmisére a szakadó eső ellenére megtelt a diósgyőri római katolikus templom, be sem fért mindenki. Sokan a templom bejárata előtt, esernyő alól hallgatták az ünnepi szentmisét.
Diósgyőri Mária-búcsú: zászlófelvonás és körmenet nélkül
Délelőtt 10.30-kor ünnepélyes zászlófelvonással indult a program a búcsúi szentmise előtt. A hagyományos körmenet a templom körül elmaradt a heves esőzés miatt. A szervezők a délutáni kulturális programokat az Ady Endre Művelődési Házba költöztették.
Diósgyőri Mária-búcsú 2025.09.14.Fotók: Takács József
Színes kulturális programok az Ady Endre Művelődési Házban
Bár a zászlófelvonás és a körmenet elmaradt, a kulturális műsorok színes kavalkádot ígértek zárt helyen is.
- 14.00 – Miskolci Mazsorett Együttes fellépése
- 14.20 – A diósgyőri óvodák és iskolák gyermekeinek műsora
- 14.50 – Szinvavölgyi Néptáncműhely AMI utánpótláscsoport
- 15.20 – KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes
- 15.50 – Csigabiga Óriásbuborék Show
- 16.00 – Diósgyőri Jazz Tánc Klub növendékeinek fellépése
- 16.20 – Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány énekes növendékei
- 17.00 – Számadó zenekar és ifjú miskolci népzenészek táncházzal egybekötött műsora
- 18.00 – Szentmise a diósgyőri római katolikus templomban

