Az eső sem törte meg a hagyományt: a diósgyőri Mária-búcsú idén is tömegeket vonzott - fotókkal, videóval

Idén szeptember 14-én rendezték a hagyományos Mária-búcsút, amely Miskolc egyik legrégebbi vallási és közösségi eseménye. A diósgyőri Mária-búcsú azonban az esős időjárás miatt idén is rendhagyóra sikerült, tavalyhoz hasonlóan néhány programot le kellett fújni.

Az eső sem törte meg a hagyományt: a diósgyőri Mária-búcsú idén is tömegeket vonzott - fotókkal, videóval

Az eső sem tartotta vissza a búcsúmiséről az embereket

Fotó: Takács Joci

A diósgyőri Mária-búcsú 2025-ben is sokakat vonzott. A búcsúi szentmisére a szakadó eső ellenére megtelt a diósgyőri római katolikus templom, be sem fért mindenki. Sokan a templom bejárata előtt, esernyő alól hallgatták az ünnepi szentmisét.

Diósgyőri Mária-búcsú
Megtelt a diósgyőri római katolikus templom a diósgyőri Mária-búcsú ünnepi szentmiséjén
Fotó: Takács Joci

Diósgyőri Mária-búcsú: zászlófelvonás és körmenet nélkül

Délelőtt 10.30-kor ünnepélyes zászlófelvonással indult a program a búcsúi szentmise előtt. A hagyományos körmenet a templom körül elmaradt a heves esőzés miatt. A szervezők a délutáni kulturális programokat az Ady Endre Művelődési Házba költöztették.

Diósgyőri Mária-búcsú 2025.09.14.

Fotók: Takács József

Színes kulturális programok az Ady Endre Művelődési Házban

Bár a zászlófelvonás és a körmenet elmaradt, a kulturális műsorok színes kavalkádot ígértek zárt helyen is.

  • 14.00 – Miskolci Mazsorett Együttes fellépése
  • 14.20 – A diósgyőri óvodák és iskolák gyermekeinek műsora
  • 14.50 – Szinvavölgyi Néptáncműhely AMI utánpótláscsoport
  • 15.20 – KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes
  • 15.50 – Csigabiga Óriásbuborék Show
  • 16.00 – Diósgyőri Jazz Tánc Klub növendékeinek fellépése
  • 16.20 – Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány énekes növendékei
  • 17.00 – Számadó zenekar és ifjú miskolci népzenészek táncházzal egybekötött műsora
  • 18.00 – Szentmise a diósgyőri római katolikus templomban

 

 

