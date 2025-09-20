Gyógyítókat díjaztak a Vigadóban

A következő beszédet dr. Skapinyecz Tibor, MOK alelnök tartotta, aki szívből gratulált a díjakhoz és a címekhez.

Műsor és díjátadások

Az ünnepi műsort Zsekov Éva Mónika hegedűművész előadása tette teljessé és kísérte, színesítve ezzel a rendezvény hangulatát.

Életmű díjjal jutalmazták azokat a legalább 70 éves, jelenleg is aktív orvosokat, akik évtizedeken át folytatták ezt a példaértékű, magas színvonalú gyógyító munkát, amellyel jelentősen hozzájárultak a vármegye egészségügyi ellátásához.

A lojalitás díjat azok az orvosok kapták, akik legalább 40 éven keresztül ugyanazon a helyen dolgoztak a szakmában elkötelezetten és áldozatosan a térség betegeinek ellátásáért.

Címzetes főorvosi díszoklevél

A rendezvényesen ünnepélyesen átadták a címzetes főorvosi díszokleveleket is azoknak a háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak és fogorvosoknak, akik legalább 20 éven át folyamatosan látták el alapellátási feladataikat. Bár a cím viselésére a jogszabály erejénél fogva jogosultak, a kamara külön megtiszteltetésnek tartotta, hogy ezt személyesen adhatja át az érintetteknek.

A díjátadó ünnepség nem csupán az egyéni életművek és szakmai lojalitás elismeréséről szólt, hanem a térség orvostársadalmának közösségépítő erejét is hangsúlyozta.

A díjazottak névsorát később közöljük.