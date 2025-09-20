szeptember 20., szombat

Ünnep

1 órája

Gyógyítókat díjaztak a Vigadóban

Címkék#példaértékű#MOK#TESZ#életmű

Átadták az elismeréseket a Népkerti Vigadóban Miskolcon. A díjátadó ünnepséget a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Szervezete rendezte

Boon.hu
Gyógyítókat díjaztak a Vigadóban

Díjátadó a Népkerti Vigadóban

Fotó: Vajda János

A Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Szervezete 2025. szeptember 17-én, szerdán 16 órától ünnepélyes díjátadó rendezvényt tartott a Népkerti Vigadó báltermében. A három órás esemény célja az volt, hogy méltó módon ismerje el a térség egészségügyi dolgozóinak kiemelkedő munkáját és életművét.

Díjátadó a Népkerti Vigadóban
Díjátadó a Népkerti Vigadóban
Fotó: Vajda János

A díjátadó ünnepségen

A program dr. Csilek András, TESZ alelnök köszöntőjével kezdődött:

Az egyik szemem sír, mert nehéz teher, amit viselünk, de a másik viszont nevet, hiszen együtt vagyunk orvosok, fogorvosok, kamarai dolgozók, sajtómunkatársak, kísérők és szeretteik. Azok, akikkel meg akarjuk osztani örömeinket 

– hangzott el meghatóan. 

A Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Szervezetének díjátadó ünnepsége

Fotók: Vajda János

A következő beszédet dr. Skapinyecz Tibor, MOK alelnök tartotta, aki szívből gratulált a díjakhoz és a címekhez.

Műsor és díjátadások

Az ünnepi műsort Zsekov Éva Mónika hegedűművész előadása tette teljessé és kísérte, színesítve ezzel a rendezvény hangulatát.

Életmű díjjal jutalmazták azokat a legalább 70 éves, jelenleg is aktív orvosokat, akik évtizedeken át folytatták ezt a példaértékű, magas színvonalú gyógyító munkát, amellyel jelentősen hozzájárultak a vármegye egészségügyi ellátásához.

A lojalitás díjat azok az orvosok kapták, akik legalább 40 éven keresztül ugyanazon a helyen dolgoztak a szakmában elkötelezetten és áldozatosan a térség betegeinek ellátásáért.

Címzetes főorvosi díszoklevél

A rendezvényesen ünnepélyesen átadták a címzetes főorvosi díszokleveleket is azoknak a háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak és fogorvosoknak, akik legalább 20 éven át folyamatosan látták el alapellátási feladataikat. Bár a cím viselésére a jogszabály erejénél fogva jogosultak, a kamara külön megtiszteltetésnek tartotta, hogy ezt személyesen adhatja át az érintetteknek.

A díjátadó ünnepség nem csupán az egyéni életművek és szakmai lojalitás elismeréséről szólt, hanem a térség orvostársadalmának közösségépítő erejét is hangsúlyozta. 

A díjazottak névsorát később közöljük.

 

