Gyógyítókat díjaztak a Vigadóban
Átadták az elismeréseket a Népkerti Vigadóban Miskolcon. A díjátadó ünnepséget a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Szervezete rendezte
Fotó: Vajda János
A Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Szervezete 2025. szeptember 17-én, szerdán 16 órától ünnepélyes díjátadó rendezvényt tartott a Népkerti Vigadó báltermében. A három órás esemény célja az volt, hogy méltó módon ismerje el a térség egészségügyi dolgozóinak kiemelkedő munkáját és életművét.
A program dr. Csilek András, TESZ alelnök köszöntőjével kezdődött:
Az egyik szemem sír, mert nehéz teher, amit viselünk, de a másik viszont nevet, hiszen együtt vagyunk orvosok, fogorvosok, kamarai dolgozók, sajtómunkatársak, kísérők és szeretteik. Azok, akikkel meg akarjuk osztani örömeinket
– hangzott el meghatóan.
A Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Szervezetének díjátadó ünnepségeFotók: Vajda János
A következő beszédet dr. Skapinyecz Tibor, MOK alelnök tartotta, aki szívből gratulált a díjakhoz és a címekhez.
Műsor és díjátadások
Az ünnepi műsort Zsekov Éva Mónika hegedűművész előadása tette teljessé és kísérte, színesítve ezzel a rendezvény hangulatát.
Életmű díjjal jutalmazták azokat a legalább 70 éves, jelenleg is aktív orvosokat, akik évtizedeken át folytatták ezt a példaértékű, magas színvonalú gyógyító munkát, amellyel jelentősen hozzájárultak a vármegye egészségügyi ellátásához.
A lojalitás díjat azok az orvosok kapták, akik legalább 40 éven keresztül ugyanazon a helyen dolgoztak a szakmában elkötelezetten és áldozatosan a térség betegeinek ellátásáért.
Címzetes főorvosi díszoklevél
A rendezvényesen ünnepélyesen átadták a címzetes főorvosi díszokleveleket is azoknak a háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak és fogorvosoknak, akik legalább 20 éven át folyamatosan látták el alapellátási feladataikat. Bár a cím viselésére a jogszabály erejénél fogva jogosultak, a kamara külön megtiszteltetésnek tartotta, hogy ezt személyesen adhatja át az érintetteknek.
A díjátadó ünnepség nem csupán az egyéni életművek és szakmai lojalitás elismeréséről szólt, hanem a térség orvostársadalmának közösségépítő erejét is hangsúlyozta.
A díjazottak névsorát később közöljük.
