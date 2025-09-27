1 órája
Olyan történt a nyéki iskolában, ami az országban is csak négy másik településen
A Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói mostantól olyan high-tech tanteremben tanulhatnak, ahol a 3D nyomtató, lézervágó és okoseszköz már nem a jövő ígérete, hanem a mindennapok része. Az oktatásban új korszak kezdődött a digitális tanterem létrejöttével.
A digitális jövő már megérkezett a nyékládházi iskolapadokba is. A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskolában megvalósult digitális tanterem lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók napi szinten használhassák a legmodernebb oktatási technológiákat, köztük 3D nyomtatókat, lézervágókat és egyéb okoseszközöket. A High-Tech Suli programnak köszönhetően új korszak kezdődött az oktatásban – itt az alkotásé, az együttműködésé és az élményszerű tanulásé a főszerep. Az új tanterem kiváló példája annak, hogyan segíthetik az okoseszközök az oktatásban a diákok kreativitásának kibontakozását és a készségfejlesztést a tantermi munka során Nyékládházán is.
A digitális oktatás új szintje
A teljesen átalakított tanterem célja, hogy a diákok kreativitása és tudása egyaránt fejlődjön – korszerű, inspiráló környezetben. A digitális tanterem olyan oktatási tér, ahol:
- 3D nyomtatók és lézervágók segítik az alkotópedagógiát,
- interaktív okoseszközök támogatják a tanulást,
- a digitális oktatás nemcsak eszköz, hanem szemlélet is.
A High-Tech Suli nemcsak technológiát visz az iskolákba, hanem teljes szemléletváltást: a jövő iskolája olyan hely, ahol a diákok nem passzív hallgatók, hanem aktív alkotók.
Országszerte terjed a High-Tech Suli program
A program sikerét jól mutatja, hogy az idei tanévkezdésre négy további iskola is új, digitális tanteremmel gazdagodott:
- Királyegyházai Általános Iskola
- Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
- Győri SZC Haller János Általános Iskola
- Szegedi Bárczi Gusztáv EGYMI, Óvoda és Általános Iskola
Ezek az intézmények különböző profilúak, de közös bennük, hogy a digitális oktatás lehetőségeit szeretnék minden diák számára elérhetővé tenni – akár speciális nevelési igények mellett is. A digitális tanterem kialakítása általános iskolában nemcsak technikai fejlesztést jelent, hanem szemléletváltást is, amely a tanulók aktív részvételére és kreatív gondolkodására épít.
Nézd meg, hogy néz ki a digitális tanterem
Ha kíváncsi vagy arra, hogyan néz ki a High-Tech Suli a gyakorlatban, nézd meg a programról készült videót:
