Olyan történt a nyéki iskolában, ami az országban is csak négy másik településen

A digitális jövő már megérkezett a nyékládházi iskolapadokba is. A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskolában megvalósult digitális tanterem lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók napi szinten használhassák a legmodernebb oktatási technológiákat, köztük 3D nyomtatókat, lézervágókat és egyéb okoseszközöket. A High-Tech Suli programnak köszönhetően új korszak kezdődött az oktatásban – itt az alkotásé, az együttműködésé és az élményszerű tanulásé a főszerep. Az új tanterem kiváló példája annak, hogyan segíthetik az okoseszközök az oktatásban a diákok kreativitásának kibontakozását és a készségfejlesztést a tantermi munka során Nyékládházán is.

Digitális tanterem létesült a nyéki iskolában

A digitális oktatás új szintje

A teljesen átalakított tanterem célja, hogy a diákok kreativitása és tudása egyaránt fejlődjön – korszerű, inspiráló környezetben. A digitális tanterem olyan oktatási tér, ahol:

3D nyomtatók és lézervágók segítik az alkotópedagógiát,

és segítik az alkotópedagógiát, interaktív okoseszközök támogatják a tanulást,

támogatják a tanulást, a digitális oktatás nemcsak eszköz, hanem szemlélet is.

A High-Tech Suli nemcsak technológiát visz az iskolákba, hanem teljes szemléletváltást: a jövő iskolája olyan hely, ahol a diákok nem passzív hallgatók, hanem aktív alkotók.

Országszerte terjed a High-Tech Suli program

A program sikerét jól mutatja, hogy az idei tanévkezdésre négy további iskola is új, digitális tanteremmel gazdagodott:

Királyegyházai Általános Iskola

Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

Győri SZC Haller János Általános Iskola

Szegedi Bárczi Gusztáv EGYMI, Óvoda és Általános Iskola

Ezek az intézmények különböző profilúak, de közös bennük, hogy a digitális oktatás lehetőségeit szeretnék minden diák számára elérhetővé tenni – akár speciális nevelési igények mellett is. A digitális tanterem kialakítása általános iskolában nemcsak technikai fejlesztést jelent, hanem szemléletváltást is, amely a tanulók aktív részvételére és kreatív gondolkodására épít.

Nézd meg, hogy néz ki a digitális tanterem

Ha kíváncsi vagy arra, hogyan néz ki a High-Tech Suli a gyakorlatban, nézd meg a programról készült videót: