Élőben a Digitális Polgári Körök első országos találkozója
Óriási érdeklődés övezi a nemzeti oldal mozgalmát: a tagság már átlépte a 70 ezres határt. A Digitális Polgári Körök első országos találkozóját szombaton rendezik meg Budapesten, a Papp László Sportarénában.
A Magyar Nemzet írása szerint szeptember 20-án, szombaton történelmi eseménynek ad otthont a Papp László Sportaréna: a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozójának. A mozgalom népszerűségét mutatja, hogy a regisztrált tagok száma már meghaladta a 70 ezret.
A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A nap során 40 kiállítós expo, szellemi programok és színpadi produkciók várják a látogatókat. 16 órától kezdődik a fő műsor, amelyen Lázár János miniszter, Kocsis Máté frakcióvezető és Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.
Az expo 12 órától 15:30-ig, majd 17:45-től újra nyitva tart, a rendezvény este 19 órakor zárul. A „Zebra” Digitális Polgári Kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni küzdelmet tűzte zászlajára.
Hírfolyamunk a rendezvényről:
Itt követhető az élő közvetítés:
„Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Fidesz az utcán született” – mondta Lázár János a Papp László Sportarénában. Szerinte a kormánypártnak mindig is az volt az ereje, hogy közvetlen kapcsolatban áll az emberekkel, és ezt most is folytatni kell. A miniszter emlékeztetett: a történelem során sokszor mások döntöttek helyettünk, de ma a magyarok kezében van a választás.
Felfordulás vagy nyugodt gyarapodás, liberális fordulat vagy visszatérés a normalitáshoz
– sorolta az alternatívákat. Kijelentette: Orbán Viktor politikája az önrendelkezésről szól. „1990-ben hazaküldte a ruszkikat, 2010-ben a Valutalapot, 2015-ben a migránsokat, 2022-ben az első brüsszeli bábellenzéket. A másodikat jövőre közösen küldjük haza.” Lázár kemény szavakkal illette Magyar Pétert is, akit szerinte nem a magyar érdekek vezérelnek. Úgy fogalmazott: „A Magyar Péterre adott voks öngól, nem sárga lap a kormánynak. Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!”
A Digitális Polgári Körök első országos találkozóján Kocsis Máté kezdte a beszédeket. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a Zebra DPK megalapítása válasz volt a liberális médiában terjedő álhírekre, és mára tízezrek álltak be mögé.
A politikus példákat is hozott arra, miként torzítják a valóságot a baloldali sajtóorgánumok: a fegyverbotrányt kicsinyítették, a gazdasági folyamatokat pedig Magyar Péter alakjához kötötték, mintha tőle erősödne a forint. „Mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok” – jegyezte meg ironikusan Kocsis. Szavai szerint az ellenzék folyamatosan próbálja félrevezetni az embereket, miközben verbálisan lincselik azokat, akik kérdéseket tesznek fel. A frakcióvezető végül leszögezte:
Magyar Péternek az egész pályafutása egy nagy álhír.
Úgy vélte, az ország jövője érdekében erőteljes fellépésre van szükség az álhírgyártás ellen, hogy 2026-ban ne ismétlődhessen meg a baloldali kudarcforgatókönyv.
A Papp László Sportarénában tartják a Digitális Polgári Körök országos találkozóját, amelyet nagy várakozás övez. A program Demjén Ferenc A szabadság vándorai című dalával indult, emelkedett hangulatot teremtve. A színpadon Szabó Zsófi és Rákay Philip köszöntötte a több ezres közönséget. Kudlik Júlia is színpadra lépett, és Pál apostol Szeretethimnuszából idézett, amivel vastapsot aratott.
A teljes galéria itt:
A Digitális Polgári Körök első országos találkozója Budapesten
Kezdés előtt egy kedves fotó Miskolc díszpolgárával :) Rózsival veszi kezdetét a DPK-találkozó!
Friss fotók a helyszínről:
Digitális Polgári Körök első országos találkozója
A DPK-találkozón Boros Bánk Levente a Harcosok órája műsorában hangsúlyozta, hogy a Digitális Polgári körök közösségteremtő ereje a Fradi-táboréhoz hasonló. Úgy látja, a baloldal nem érti ezt, ezért támadja folyamatosan a kezdeményezést. Az elemző szerint a jobboldalt a közös identitás tartja össze, míg az ellenzék széthúz, ha szakmai kérdések merülnek fel. Ruszin-Szendi Romulusz ügye is rávilágít szerinte arra, hogy Magyar Péter felelőtlen, mivel nem határolódott el tőle. Boros élesen fogalmazott: szerinte katasztrófa lenne, ha Magyar miniszterelnök lehetne.
A digitális honfoglalás elkezdődött! – Orbán Balázs is posztolt a DPK-ról!
Bajusz Gábor miskolci önkormányzati képviselő úton a DPK-ra egy videóban hívta fel a figyelmet a baloldali agresszorokra:
Miskolc alpolgármestere, Hollósy András és csapata is úton:
A Harcosok órája különkiadása is jelezte, hogy mérföldkőhöz érkezett a DigitálisPolgári Körök hálózata: a budapesti sportarénában több ezer résztvevő előtt Menczer Tamás a szerveződés közösségépítő erejét emelte ki.
Orbán Viktor már gyülekezőre szólított a közöségi oldalán:
Erős üzenettel jelentkezett be Szántó Miklós a helyszínről:
A Harcosok órája is élőben foglalkozik a szombati DPK-találkozóval:
Menczer Tamás nem kertelt a találkozó előtt:
A Digitális Polgári Körök létrehozását Orbán Viktor hívta életre
Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében jelentette be a Digitális Polgári Körök létrehozását, amelyek célja, hogy a magyar kultúrát, nyelvet és identitást megvédjék az online térben, és új közösségi alapot adjanak a nemzeti oldal számára.
A szombati találkozó egyszerre lesz közösségépítő ünnep és egy új korszak nyitánya a polgári Magyarország történetében.
A Digitális Polgári Körök egyik legfontosabb sajátossága a sokszínűség. Marsi Anikó a Női kört vezeti, amely a nők társadalmi szerepvállalását erősíti. Kocsis Máté a Zebra körrel az álhírek ellen lép fel, Horváth László pedig a Drogellenes körben a fiatalok biztonságát tartja szem előtt. Ahogy az Origo írásában olvasható, ezek a kezdeményezések valódi közösségi ügyeket képviselnek.
Kötcse nem kért a Tisza hergeléséből, Orbán Viktor már a beszédjére készül
Digitális Polgári Körök alakultak vármegyénk több régiójában