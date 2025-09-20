Élőben a Digitális Polgári Körök első országos találkozója

A Magyar Nemzet írása szerint szeptember 20-án, szombaton történelmi eseménynek ad otthont a Papp László Sportaréna: a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozójának. A mozgalom népszerűségét mutatja, hogy a regisztrált tagok száma már meghaladta a 70 ezret.

A Digitális Polgári Körök fővárosi találkozójáról már Orbán Viktor is posztolt a közösségi oldalán

Forrás: Orbán Viktor közösségi oldala

A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A nap során 40 kiállítós expo, szellemi programok és színpadi produkciók várják a látogatókat. 16 órától kezdődik a fő műsor, amelyen Lázár János miniszter, Kocsis Máté frakcióvezető és Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.

Az expo 12 órától 15:30-ig, majd 17:45-től újra nyitva tart, a rendezvény este 19 órakor zárul. A „Zebra” Digitális Polgári Kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni küzdelmet tűzte zászlajára.

Hírfolyamunk a rendezvényről:

Itt követhető az élő közvetítés:

„Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Fidesz az utcán született” – mondta Lázár János a Papp László Sportarénában. Szerinte a kormánypártnak mindig is az volt az ereje, hogy közvetlen kapcsolatban áll az emberekkel, és ezt most is folytatni kell. A miniszter emlékeztetett: a történelem során sokszor mások döntöttek helyettünk, de ma a magyarok kezében van a választás.

Felfordulás vagy nyugodt gyarapodás, liberális fordulat vagy visszatérés a normalitáshoz

– sorolta az alternatívákat. Kijelentette: Orbán Viktor politikája az önrendelkezésről szól. „1990-ben hazaküldte a ruszkikat, 2010-ben a Valutalapot, 2015-ben a migránsokat, 2022-ben az első brüsszeli bábellenzéket. A másodikat jövőre közösen küldjük haza.” Lázár kemény szavakkal illette Magyar Pétert is, akit szerinte nem a magyar érdekek vezérelnek. Úgy fogalmazott: „A Magyar Péterre adott voks öngól, nem sárga lap a kormánynak. Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!”

A Digitális Polgári Körök első országos találkozóján Kocsis Máté kezdte a beszédeket. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a Zebra DPK megalapítása válasz volt a liberális médiában terjedő álhírekre, és mára tízezrek álltak be mögé.

Kocsis Máté kemény szavakkal illette az ellenzéki propagandistákat

A politikus példákat is hozott arra, miként torzítják a valóságot a baloldali sajtóorgánumok: a fegyverbotrányt kicsinyítették, a gazdasági folyamatokat pedig Magyar Péter alakjához kötötték, mintha tőle erősödne a forint. „Mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok” – jegyezte meg ironikusan Kocsis. Szavai szerint az ellenzék folyamatosan próbálja félrevezetni az embereket, miközben verbálisan lincselik azokat, akik kérdéseket tesznek fel. A frakcióvezető végül leszögezte:

Magyar Péternek az egész pályafutása egy nagy álhír.

Úgy vélte, az ország jövője érdekében erőteljes fellépésre van szükség az álhírgyártás ellen, hogy 2026-ban ne ismétlődhessen meg a baloldali kudarcforgatókönyv.