70 ezren már csatlakoztak – ma indul a Digitális Polgári Körök első országos találkozója
Óriási érdeklődés övezi a nemzeti oldal mozgalmát: a tagság már átlépte a 70 ezres határt. A Digitális Polgári Körök első országos találkozóját szombaton rendezik meg Budapesten, a Papp László Sportarénában.
Orbán Viktor miniszterelnök már megérkezett a Digitális Polgári Körök nagyrendezvényének helyszínére.
Forrás: Orbán Viktor közösségi oldala
A Magyar Nemzet írása szerint szeptember 20-án, szombaton történelmi eseménynek ad otthont a Papp László Sportaréna: a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozójának. A mozgalom népszerűségét mutatja, hogy a regisztrált tagok száma már meghaladta a 70 ezret.
A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A nap során 40 kiállítós expo, szellemi programok és színpadi produkciók várják a látogatókat. 16 órától kezdődik a fő műsor, amelyen Lázár János miniszter, Kocsis Máté frakcióvezető és Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.
Az expo 12 órától 15:30-ig, majd 17:45-től újra nyitva tart, a rendezvény este 19 órakor zárul. A „Zebra” Digitális Polgári Kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni küzdelmet tűzte zászlajára.
A Digitális Polgári Körök létrehozását Orbán Viktor hívta életre
Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében jelentette be a Digitális Polgári Körök létrehozását, amelyek célja, hogy a magyar kultúrát, nyelvet és identitást megvédjék az online térben, és új közösségi alapot adjanak a nemzeti oldal számára.
A szombati találkozó egyszerre lesz közösségépítő ünnep és egy új korszak nyitánya a polgári Magyarország történetében.
Digitális Polgári Körök alakultak vármegyénk több régiójában