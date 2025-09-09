Digitális Polgári Körök alakultak vármegyénk több régiójában

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hatalmas siker a digitális polgári körök megalakítása Magyarországon, folyamatosan jönnek létre az újabb és újabb körök, amelyekhez tízezer-szám csatlakoznak az érdeklődő magyar emberek.

Orbán Viktor hirdette meg a digitális polgári körök alakítását

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor a tusványosi beszédében hirdette meg a digitális polgári köröket, amivel összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális polgári erőt. A miniszterelnök véleménye szerint a digitális polgári körök megalakításának van választási jelentősége, de jóval túlmutat rajta. A mögöttünk hagyott hétvégén Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is több digitális polgári kör alakult, amelyhez csatlakozni lehet, ezek a helyi identitást is erősíteni tudják, hiszen egyes régiókat fognak össze. Ezeket gyűjtöttük csokorba.

Digitális polgári kör: Miskolc és térsége

„Örömmel jelentem be, hogy elindítottuk a Miskolc és térsége - Digitális Polgári Kör (DPK) Facebook-csoportot! Egyben szeretettel hívlak titeket, hogy csatlakozzatok az általam alapított csoporthoz! A DPK a nemzeti értékeket képviselő, jobboldali gondolkodású emberek számára kínál online közösséget. Ez a csoport nemcsak a politikáról szól, hanem arról is, hogy együtt, közösségként segítsük és erősítsük egymást. Azért jött létre, hogy egy támogató, nyitott és aktív közösséget építsünk, ahol szabadon beszélgethetünk a minket érintő kérdésekről, megoszthatjuk gondolatainkat, és együtt formálhatjuk térségünk jövőjét.

Ha fontos számodra Miskolc és környékének sorsa, ha hiszel a közösség erejében, és szeretnél részese lenni egy értékalapú párbeszédnek, akkor csatlakozz hozzánk! A csoportot itt találod! Köszönöm, ha megosztod, és várlak szeretettel a Digitális Polgári Körben!” – írta közösségi oldalán Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.

Forrás: Facebook/Csöbör Katalin

Kazincbarcika, Edelény, Forró

„Megalakult a Kazincbarcika, Edelény, Forró és térsége Digitális Polgári Kör! Szeretettel várunk mindenkit, aki fontosnak tartja térségünk fejlődését, értékeinek megőrzését, és szívesen tenne is azért, hogy közösen formáljuk jövőnket! Legyél akár egy kis faluban, akár egy városban, itt a helyed!