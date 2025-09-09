47 perce
Digitális Polgári Körök alakultak vármegyénk több régiójában
A helyi identitást is erősítik. Digitális polgári körök alakultak vármegyénkben.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hatalmas siker a digitális polgári körök megalakítása Magyarországon, folyamatosan jönnek létre az újabb és újabb körök, amelyekhez tízezer-szám csatlakoznak az érdeklődő magyar emberek.
Orbán Viktor a tusványosi beszédében hirdette meg a digitális polgári köröket, amivel összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális polgári erőt. A miniszterelnök véleménye szerint a digitális polgári körök megalakításának van választási jelentősége, de jóval túlmutat rajta. A mögöttünk hagyott hétvégén Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is több digitális polgári kör alakult, amelyhez csatlakozni lehet, ezek a helyi identitást is erősíteni tudják, hiszen egyes régiókat fognak össze. Ezeket gyűjtöttük csokorba.
Digitális polgári kör: Miskolc és térsége
„Örömmel jelentem be, hogy elindítottuk a Miskolc és térsége - Digitális Polgári Kör (DPK) Facebook-csoportot! Egyben szeretettel hívlak titeket, hogy csatlakozzatok az általam alapított csoporthoz! A DPK a nemzeti értékeket képviselő, jobboldali gondolkodású emberek számára kínál online közösséget. Ez a csoport nemcsak a politikáról szól, hanem arról is, hogy együtt, közösségként segítsük és erősítsük egymást. Azért jött létre, hogy egy támogató, nyitott és aktív közösséget építsünk, ahol szabadon beszélgethetünk a minket érintő kérdésekről, megoszthatjuk gondolatainkat, és együtt formálhatjuk térségünk jövőjét.
Ha fontos számodra Miskolc és környékének sorsa, ha hiszel a közösség erejében, és szeretnél részese lenni egy értékalapú párbeszédnek, akkor csatlakozz hozzánk! A csoportot itt találod! Köszönöm, ha megosztod, és várlak szeretettel a Digitális Polgári Körben!” – írta közösségi oldalán Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.
Kazincbarcika, Edelény, Forró
„Megalakult a Kazincbarcika, Edelény, Forró és térsége Digitális Polgári Kör! Szeretettel várunk mindenkit, aki fontosnak tartja térségünk fejlődését, értékeinek megőrzését, és szívesen tenne is azért, hogy közösen formáljuk jövőnket! Legyél akár egy kis faluban, akár egy városban, itt a helyed!
Csatlakozz hozzánk, osszuk meg egymással gondolatainkat, ötleteinket, és dolgozzunk együtt egy élhetőbb, erősebb térségért! Várunk mindenkit, akinek ez a vidék nem csupán lakóhely, hanem valódi otthon, ahol a gyökerei vannak, a szíve dobog, és ahol a jövőjét elképzeli.
A csoporthoz ezen a linken keresztül tudsz csatlakozni!” – számolt be róla Demeter Zoltán országgyűlési képviselő.
Abaúj és Zemplén
„Csatlakozz az Abaúj-Zemplén Digitális Polgári Körhöz! Örömmel jelentem, elindult az Abaúj-Zemplén Digitális Polgári Kör, amely a térség sikerét szolgálja. Ha ez számodra is fontos, akkor csatlakozz a csoporthoz! Beszélgessünk itt is olyan kérdésekről, amelyek bennünket foglalkoztatnak, melyek a térségben élőkről, közös jövőnkről szólnak. Az Abaúj-Zemplén Digitális Polgári Kör ennek a színtere.
Köszönöm a csatlakozást és köszönöm a megosztást is! Hajrá Abaúj, hajrá Zemplén!” – jelentette be Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, az 5-ös választókerület elnöke.
Szikszó, Szerencs, Tokaj, Tiszaújváros tengely
„Örömmel jelentem be, hogy elindítjuk a Szerencs, Szikszó, Tiszaújváros, Tokaj és környéke Digitális Polgári Kört! Ez egy új lehetőség arra, hogy együtt, közösen gondolkodjunk és tegyünk szeretett Szülőföldünkért.
Szeretettel várok mindenkit, aki szívén viseli térségünk sorsát, és fontosnak tartja, hogy közösen formáljuk a jövőt! Csatlakozz a Facebook csoporthoz!” – számolt be a közösségi oldalán Koncz Zsófia országgyűlési képviselő.
De az említettek mellett megalakult vármegyénkben a Ózd, Putnok és térsége – DPK és a Mezőkövesd és térsége - DPK is, amelyhez csatlakozni lehet!
