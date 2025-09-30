46 perce
A borsodi keresztapa kőoroszlános Kádár-kockában él, de parizer helyett Pick-szalámit reggelizik
Tíz-húsz kiló fémpénz. A dark weben megrendelt designer drog. Drónokkal szállított cucc. Kádár-kocka whisky-reggelivel. Minden „is” előfordul a kábítószer-kereskedelem elleni modernkori küzdelemben. A rendőrség Delta programja a borsodi nyomortelepeket is erősen érinti.
„Elfogták a taxist, aki drogot adott el a Sziget külföldi látogatóinak” – augusztusi hír a police-hu-ról
Mit csinálna Riggs és Murtaugh, ha újra munkába kellene állniuk napjainkban, a Halálos fegyver filmek elképzelt ötödik részében? A hollywoodi mozis nyomozóknak a régi sztorik szerint viszonylag könnyű dolguk volt – kevésbé bonyolult világban küzdöttek a drogok ellen, mint manapság kellene. Drónokat üldözni volna dolguk, dark webes internetoldalakat böngészni, nyomortelepen működő „családi vállalkozásokra” lecsapni... A megyénkbeli kábítószerügyi zsaruk csomagküldő szolgálatok szekrényeit figyelik, gyógyszertári receptek, belvárosi iskolások, kültelki méregkeverők, whiskyt vedelő „kisemberek” és „Keresztapák” után kajtatnak. Bemutatjuk a Delta programot.
Delta program: hajtóvadászat országszerte
Tavasszal hirdette meg a kormányzat a Delta programot, ami kapcsán akkor elhangzott: „március 1-jétől hatóvadászat indult a kábítószer-kereskedőkkel szemben. Az elmúlt napokban végrehajtott rajtaütések, elfogások, lefoglalások eredményessége abban mérhető, hogy minden egyes akció, amely felszámol egy drogbandát, egy kábítószer-kereskedő hálózatot vagy csapatot, életeket ment”. Továbbá az, hogy „a rendőrség munkájának támogatására a kormány olyan jogszabályi környezetet teremt, amely a rendőrségi beavatkozást hatékonyabbá, gyorsabbá és eredményesebbé teszi a kábítószer-kereskedőkkel szemben. Egyrészt rögzítik az alaptörvényben, hogy Magyarországon tilos kábítószert előállítani, terjeszteni, használni és népszerűsíteni, másrészt több szigorítást és több olyan új eszközt is bevezetnek majd, amelyek a rendőrök munkáját megkönnyítik, az embereket pedig elrettentik a terjesztéstől.” A fél éve futó akciósorozat eddigi eredményeiről az elmúlt napok országos sajtójában lehetett áttekintést olvasni, a Boon.hu pedig a megyénkbeli illetékes szakembert kérte összegzésre.
A DELTA programnak saját aloldala van a Magyar Rendőrség honlapján, és sorakoznak rajta a friss hírek az országszerte elért eredményekről. Nézzük csak a legújabb címeket:
- Egy 31 éves kábítószer-terjesztő nőt és vevőkörét fogták el a soproni nyomozók
- Újabb salgótarjáni dílert fogtak le a rendőrök
- Lezárt ügy: felszámolták a dílerbandát, tizenkilenc gyanúsítottal
- Nincs megállás a drog elleni harcban: újabb díler kezén kattant a bilincs Pécsett
- Elfogtak egy egyeki lakost, aki a gyanú szerint ismerősi körében terjesztett tiltott szereket
- Betontömb állította meg: a 27 éves sofőr a rendőri intézkedés elől menekült – baleset lett a vége
- 62 gramm kábítószergyanús anyagot találtak egy igazoltatásnál Kiskunhalason
- Fiatal dílerek őrizetben, Zalaegerszegen azonosították egy drogterjesztő hálózat tagjait
Hol becsukták őket, hol kiengedték őket
A kábítószer-problémakör a rendszerváltáskor jelent meg erőteljesen hazánkban – adta meg a történeti hátteret kezdésként Bánhegyi Péter. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítő osztályvezetője felidézte, 30-40 évvel ezelőtt a „klasszikus” drogok voltak jelen a piacon, heroinnal kezdve, a régióbeli elkövetők, fogyasztók és kereskedők vegyesen, jórészt ismertek voltak a rendőrség előtt, „hol becsukták őket, hol kiengedték”, százan-százötvenen lehettek. A Keleti pályaudvarnál szedték fel az árut és hozták Észak-Magyarországra. Jött a marihuána is, a speed, az Extasy. Aztán 2010 környékére megváltozott a kép: elterjedtek az úgynevezett designer drogok, valamint a herbál nevű termék.
A „designer” jelző azt jelenti, akár már nem kell a kábítószert messze földről beszerezni – otthon is (értsd: bárhol) össze lehet kotyvasztani. Gyógyszertárban kapható cuccokból, vegyszerekből... és se az eladó, se a vevő nem is tudja pontosan, mi van benne, milyen lesz a hatása. Ettől nem csak egyszerűbben előteremthető, olcsóbb, de még veszélyesebb is lehet a használóra nézve.
Húsz kilónyi százforintos a sublótban
– Ezek az újfajta drogok főleg a szegregátumokban, a szegényebb társadalmi rétegek körében terjednek. Hogy hozzájusson a fogyasztó, kész bűncselekményt elkövetni – élet ellenit is –, hogy pénzt szerezzen a vásárláshoz. Másrészt bódult állapotban ugyancsak bűncselekményekre ragadtathatja magát – magyarázta a gondok rétegzettségét a szakember. – Látjuk, ahogy komplett családok mennek tönkre. A felnőttek mellett a gyerekekre is negatívan hat a jelenség. A herbál például annyira elterjedtté vált ezeken a vidékeken, hogy az iskolából olykor hetente két-három gyereket kell bevinnünk.
A legfertőzöttebb terület a megyében természetesen az, ami a legnépesebb: Miskolc. A nagyvárosba beleértve a tágabb környezetét, külvárosait, közeli falvakat, kisvárosokat. A településhatár ma már semminek sem gátja, könnyű a közlekedés, sűrű a mozgás. A megyeszékhelyről az osztályvezető a Tetemvár, Lyukó, a „számozott utcák” településrészeket emeli ki mint gócpontok. A Tetemvár különösen azért problémás, mert közel a belváros, az ottani oktatási intézmények, amelynek a diákjai simán feljárnak a dombra, pár száz forintért drogot venni. Ott egész famíliák élnek a kereskedelemből. Van, hogy a rendőri razzia során tíz-húsz kilónyi 100 és 200 forintosokból álló pénzhalmot foglalnak le!
– Pár éve a „bika” elnevezésű volt a népszerű anyag. Néhányan meg is haltak tőle, 2019-20 körül – emlékeztetett Bánhegyi Péter. Mint szavaiból kiderül, ma már nem úgy megy, mint ahogy a régi krimikben láttuk, hogy a vásárló „belenyal” a termékbe, mielőtt átadná a pénzt az eladónak. Igazából fogalma sincs, mit kap. És ezen az egyre áttekinthetetlenebb színtéren minden társadalmi réteg képviselteti magát. – Ahogy a herbál kikopott, átvette a helyét a „kristály”. Legalábbis itt Borsod-Abaúj-Zemplénben. Kotyvasztják vagy külföldről csempészik be, Kínából, Hollandiából, Lengyelországból. És ezen már megint egyre több az extraprofit a terjesztő számára. Nem olcsó, több ezer forint grammja.
Nem kell a cuccért a diszkóba se menni
Ahogy az szokott lenni, ami jól megy, arra ráállnak a bűnözői csoportok; olyanok is, amelyek addig másban „utaztak”. (Emlékezhetünk az 1970-es évek Amerikájában játszódó A keresztapa filmre, ami ugyanerről szólt!) Drogot terjeszteni viszonylag könnyű és jól jövedelmező. Számos csoport foglalkozik már vele a régióban. Családok, sőt, némi túlzással: teljes falvak. Miskolc környéki településekre utal ilyenkor a rendőri szakember. De a településhatárok tényleg nem számítanak ebben.
Annál inkább nem, hiszen határok már jószerével tényleg nincsenek, országhatárok sem. Részben a internetes fórumokban, a közösségi médiában, részben az úgynevezett dark weben nagy erőkkel folyik a drogok, illetve a drogokkal kapcsolatos információk terjesztése. Akár online, egy csomagküldős szekrénybe is megrendelheti az ember az árut. És nem készpénzzel, vagy bankszámláról fizet érte, hanem kriptovalutával, amiket még nehezebb nyomon követnie a bűnüldözőknek. Nem kell a „cuccért” sem diszkóba menni, sem a benzinkút vécéjébe. Mesterséges intelligenciával lehet recepteket generálni, és a terméket drónnal átjuttatni államhatárokon – csak hogy el tudjuk képzelni az „új világ” bűnözői fejleményeit. Az is számít, hogy Magyarország meglehetősen elöl jár az új típusú kábítószerek felismerésében, detektálásában, több szomszédos állam lemaradt – ami ami nálunk már erősen tiltott és üldözött, azt lehet, hogy ott még simán meg lehet szerezni.
Tiszaújvárostól Sátoraljaújhelyig
– Érzékelve a súlyos problémát, indult el a DELTA program idén. Előtte is erőteljesen foglalkoztatta a kérdés a rendőrséget, de most fokozottan ráállította az állam a bűnüldöző szerveket, karöltve az adóhatósággal, egyéb rendészeti egységekkel, sőt, bevonva az iskolákat, egyházakat, társadalmi szervezeteket. Sajnos, ki kell mondani: amíg van kereslet, addig lesz kínálat is... Emiatt fontos a bűnmegelőző, felvilágosító tevékenység is. Sokan nem érzékelik, milyen következménye lehet a droggal kapcsolatos cselekedeteiknek. Akár ha otthon marihuánát termeszt és baráti körben elszívja... Ez is bűncselekmény.
Miskolcon az elmúlt hónapokban több tucat terjesztőt tartóztattak le az akciósorozatban, több tíz kilós lefoglalások történtek. Arra törekszenek a rendőrök, hogy elvonják a bűnözők hasznát: kocsikat, ingatlanokat foglalnak le. Szinte minden héten történik ilyen. Fogyasztókra vonatkozóan is. Mindezt lehetővé teszi a Btk. közelmúltbeli szigorítása.
Mondtuk már, jelentős hasznot hoz a kábítószer-terjesztés. Persze, utalva az említett szegény településekre, ne Pablo Escobar-féle milliárdos drogbárókra gondoljunk, vagy A keresztapa családjának főúri életére. Hanem olyan, a drogból gyarapodó családra, amelyik ugyanolyan Kádár-kockában él, mint mások, csak a kapun két kőoroszlán áll, az udvarban meg elegáns BMW-k, Audik. És reggelire parizer helyett Pick-szalámit esznek, mindennap whiskyvel leöblítve. És ez a kép rajzolódik ki szinte mindenhol a megyében, ahogy Bánhegyi Péter fogalmaz: Tiszaújvárostól Sátoraljaújhelyig.
