A borsodi keresztapa kőoroszlános Kádár-kockában él, de parizer helyett Pick-szalámit reggelizik

Mit csinálna Riggs és Murtaugh, ha újra munkába kellene állniuk napjainkban, a Halálos fegyver filmek elképzelt ötödik részében? A hollywoodi mozis nyomozóknak a régi sztorik szerint viszonylag könnyű dolguk volt – kevésbé bonyolult világban küzdöttek a drogok ellen, mint manapság kellene. Drónokat üldözni volna dolguk, dark webes internetoldalakat böngészni, nyomortelepen működő „családi vállalkozásokra” lecsapni... A megyénkbeli kábítószerügyi zsaruk csomagküldő szolgálatok szekrényeit figyelik, gyógyszertári receptek, belvárosi iskolások, kültelki méregkeverők, whiskyt vedelő „kisemberek” és „Keresztapák” után kajtatnak. Bemutatjuk a Delta programot.

„200 gramm kábítószergyanús anyagot, 54 droggyanús tablettát, digitális mérleget, és közel 200 ezer forintot találtak” – pécsi kép a Delta program illusztrációiból

Forrás: Delta program / police.hu

Delta program: hajtóvadászat országszerte

Tavasszal hirdette meg a kormányzat a Delta programot, ami kapcsán akkor elhangzott: „március 1-jétől hatóvadászat indult a kábítószer-kereskedőkkel szemben. Az elmúlt napokban végrehajtott rajtaütések, elfogások, lefoglalások eredményessége abban mérhető, hogy minden egyes akció, amely felszámol egy drogbandát, egy kábítószer-kereskedő hálózatot vagy csapatot, életeket ment”. Továbbá az, hogy „a rendőrség munkájának támogatására a kormány olyan jogszabályi környezetet teremt, amely a rendőrségi beavatkozást hatékonyabbá, gyorsabbá és eredményesebbé teszi a kábítószer-kereskedőkkel szemben. Egyrészt rögzítik az alaptörvényben, hogy Magyarországon tilos kábítószert előállítani, terjeszteni, használni és népszerűsíteni, másrészt több szigorítást és több olyan új eszközt is bevezetnek majd, amelyek a rendőrök munkáját megkönnyítik, az embereket pedig elrettentik a terjesztéstől.” A fél éve futó akciósorozat eddigi eredményeiről az elmúlt napok országos sajtójában lehetett áttekintést olvasni, a Boon.hu pedig a megyénkbeli illetékes szakembert kérte összegzésre.

A DELTA programnak saját aloldala van a Magyar Rendőrség honlapján, és sorakoznak rajta a friss hírek az országszerte elért eredményekről. Nézzük csak a legújabb címeket: Egy 31 éves kábítószer-terjesztő nőt és vevőkörét fogták el a soproni nyomozók

Újabb salgótarjáni dílert fogtak le a rendőrök

Lezárt ügy: felszámolták a dílerbandát, tizenkilenc gyanúsítottal

Nincs megállás a drog elleni harcban: újabb díler kezén kattant a bilincs Pécsett

Elfogtak egy egyeki lakost, aki a gyanú szerint ismerősi körében terjesztett tiltott szereket

Betontömb állította meg: a 27 éves sofőr a rendőri intézkedés elől menekült – baleset lett a vége

62 gramm kábítószergyanús anyagot találtak egy igazoltatásnál Kiskunhalason

Fiatal dílerek őrizetben, Zalaegerszegen azonosították egy drogterjesztő hálózat tagjait

Hol becsukták őket, hol kiengedték őket

A kábítószer-problémakör a rendszerváltáskor jelent meg erőteljesen hazánkban – adta meg a történeti hátteret kezdésként Bánhegyi Péter. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítő osztályvezetője felidézte, 30-40 évvel ezelőtt a „klasszikus” drogok voltak jelen a piacon, heroinnal kezdve, a régióbeli elkövetők, fogyasztók és kereskedők vegyesen, jórészt ismertek voltak a rendőrség előtt, „hol becsukták őket, hol kiengedték”, százan-százötvenen lehettek. A Keleti pályaudvarnál szedték fel az árut és hozták Észak-Magyarországra. Jött a marihuána is, a speed, az Extasy. Aztán 2010 környékére megváltozott a kép: elterjedtek az úgynevezett designer drogok, valamint a herbál nevű termék.