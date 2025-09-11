szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

Rekord mennyiségű balesettel indult a csütörtök Borsodban. A csúszós út most a legnagyobb veszélyforrás - képek, videó

Címkék#boon video#gyalogos#útfelület#vízfelület#víz#autó

A szakértő szerint több dologra is érdemes figyelni. A csúszós út életveszélyes lehet.

Boon.hu
Rekord mennyiségű balesettel indult a csütörtök Borsodban. A csúszós út most a legnagyobb veszélyforrás - képek, videó

Halálos balesettel indult a 39-es úton a csütörtöki nap

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Csúszós út nagy problémát jelenthet a közlekedésben. 

csúszós út
Frontálisan ütköztek a Hideg soron csütörtök reggel. A csúszós út is oka lehet. 
Forrás:  MW

A csütörtök katasztrofálisan indult Borsodban, három baleset is történt a reggeli órákban. A biztonságos közlekedés érdekében jóval nagyobb körültekintéssel kell vezetni, mint általában. A jelenlegi esős, nyálkás idő a rutinosabb sofőröknek is fejtörést okoz, azok pedig akik rutin nélkül vezetnek jobb, ha megfogadják a szakértő tanácsait.

Tragédia a 39-es főúton

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A rendőrség folyamatosan azt az üzenetet próbálja közvetíteni a járművezetők és a gyalogosok felé, hogy a mindenkori időjárási út és látási viszonyokhoz kell igazítani a közlekedést. Az autósoknak a járművek sebességét ehhez kell igazítani. Ugyanis, ha egyszerre nagyobb mennyiségű csapadék leesik akkor az utak csúszóssá válnak, a fékutak megnőnek 

- mondta el kérdésünkre Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A csúszós út lehet az oka annak, ami a Hideg soron történt

„Feltételezhetően ez történt csütörtök reggel a Hideg soron is. Az autó vezetője nem megfelelően választotta meg a járműve sebességét és ezért kicsúszott, átcsúszott a szemközti sávba és így a baleset megtörtént. Egy lassabb forgalomnál egy körültekintőbb vezetésnél ez nem fordult volna elő” – tette hozzá Dobi Tamás. 

Négyes karambol történt a 3-ason

Fotók: Vajda János

Közös gondolkodásra van szükség

A gyalogosok esetében ugyanez a helyzet. Amikor esik az eső, csúszósak az utak az úton való átkelésnél nagyon kell figyelni, hiszen a gyalogosoknak számítani kell arra, hogy ilyenkor a fékutak megnőnek. Nagyon fontos a közös gondolkodás a közlekedésben. A biztonságunk közös érdekünk

 – mondta el kérdésünkre a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A jármű csúszik a vízen

Esős időben gyakran előfordul a vízen csúszás jelensége

Az aquaplaning jelentése magyarul vízen csúszás, vagyis az a jelenség, amikor a heves esőzés következtében az úton egybefüggő vízfelület alakul ki, az abroncsok és útfelület közötti tapadás megszűnik, az autó pedig átmenetileg kontrollálhatatlanná válik. A jelenség mögött az áll, hogy a víz gyorsabban gyűlik fel a gumiabroncsok előtt, mint ahogy a jármű súlya képes kiszorítani azt. Ennek következtében pedig egy vékony vízréteg alakul ki a futófelület és az út között. Ilyenkor a fékhatás és kormányzási erő a vízrétegre és nem az útfelületre hat.

Ezekre figyeljünk, hogy ne legyen baj

Összeszedtük melyek azok a pontok amelyekre sofőrként akár esős, nyirkos akár havas, jeges idő van figyelnünk kell.

  • Lassítás: a sebességet csökkenteni kell, óvatosan kell vezetni. Az alacsonyabb sebesség csökkenti a fékezési távolságot és növeli a vezetési ellenőrzést.
  • Távolság tartása: fontos a megfelelő követési távolság a közvetlenül előttünk haladó járműtől. Ez lehetővé teszi, hogy időben észrevegyük és reagáljunk az esetleges veszélyekre.
  • Lassú gyorsítás és lassú fékezés: kerülni kell a hirtelen gyorsítást és fékezést. Érdemes finoman használni a gáz- és fékpedált, hogy elkerüljük a kerekek blokkolását vagy a csúszást.
  • Fények használata: használjuk a ködlámpát és a fényszórókat, hogy láthatóbbak legyünk másoknál, és könnyebben lássuk a csúszós felületet.
  • Megfelelő gumiabroncsok: ügyeljünk arra, hogy megfelelő állapotú és megfelelő tapadással rendelkező téli vagy négy évszakos gumiabroncsok legyenek felszerelve a járművünkre.
  • Tapadás ellenőrzése: Vezetés közben figyeljünk a jármű tapadására. Ha érezzük, hogy elveszítjük a tapadást, ne pánikoljunk. Finoman korrigáljuk a kormányzást és próbáljuk meg visszaszerezni az uralmat. 

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu