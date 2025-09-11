2 órája
Rekord mennyiségű balesettel indult a csütörtök Borsodban. A csúszós út most a legnagyobb veszélyforrás - képek, videó
A szakértő szerint több dologra is érdemes figyelni. A csúszós út életveszélyes lehet.
Halálos balesettel indult a 39-es úton a csütörtöki nap
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Csúszós út nagy problémát jelenthet a közlekedésben.
A csütörtök katasztrofálisan indult Borsodban, három baleset is történt a reggeli órákban. A biztonságos közlekedés érdekében jóval nagyobb körültekintéssel kell vezetni, mint általában. A jelenlegi esős, nyálkás idő a rutinosabb sofőröknek is fejtörést okoz, azok pedig akik rutin nélkül vezetnek jobb, ha megfogadják a szakértő tanácsait.
Tragédia a 39-es főútonFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A rendőrség folyamatosan azt az üzenetet próbálja közvetíteni a járművezetők és a gyalogosok felé, hogy a mindenkori időjárási út és látási viszonyokhoz kell igazítani a közlekedést. Az autósoknak a járművek sebességét ehhez kell igazítani. Ugyanis, ha egyszerre nagyobb mennyiségű csapadék leesik akkor az utak csúszóssá válnak, a fékutak megnőnek
- mondta el kérdésünkre Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A csúszós út lehet az oka annak, ami a Hideg soron történt
„Feltételezhetően ez történt csütörtök reggel a Hideg soron is. Az autó vezetője nem megfelelően választotta meg a járműve sebességét és ezért kicsúszott, átcsúszott a szemközti sávba és így a baleset megtörtént. Egy lassabb forgalomnál egy körültekintőbb vezetésnél ez nem fordult volna elő” – tette hozzá Dobi Tamás.
Négyes karambol történt a 3-asonFotók: Vajda János
Özönlenek a balesetekről szóló hírek – a Hideg soron frontális ütközés történt (fotók!)
Közös gondolkodásra van szükség
A gyalogosok esetében ugyanez a helyzet. Amikor esik az eső, csúszósak az utak az úton való átkelésnél nagyon kell figyelni, hiszen a gyalogosoknak számítani kell arra, hogy ilyenkor a fékutak megnőnek. Nagyon fontos a közös gondolkodás a közlekedésben. A biztonságunk közös érdekünk
– mondta el kérdésünkre a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A jármű csúszik a vízen
Esős időben gyakran előfordul a vízen csúszás jelensége
Az aquaplaning jelentése magyarul vízen csúszás, vagyis az a jelenség, amikor a heves esőzés következtében az úton egybefüggő vízfelület alakul ki, az abroncsok és útfelület közötti tapadás megszűnik, az autó pedig átmenetileg kontrollálhatatlanná válik. A jelenség mögött az áll, hogy a víz gyorsabban gyűlik fel a gumiabroncsok előtt, mint ahogy a jármű súlya képes kiszorítani azt. Ennek következtében pedig egy vékony vízréteg alakul ki a futófelület és az út között. Ilyenkor a fékhatás és kormányzási erő a vízrétegre és nem az útfelületre hat.
Ezekre figyeljünk, hogy ne legyen baj
Összeszedtük melyek azok a pontok amelyekre sofőrként akár esős, nyirkos akár havas, jeges idő van figyelnünk kell.
- Lassítás: a sebességet csökkenteni kell, óvatosan kell vezetni. Az alacsonyabb sebesség csökkenti a fékezési távolságot és növeli a vezetési ellenőrzést.
- Távolság tartása: fontos a megfelelő követési távolság a közvetlenül előttünk haladó járműtől. Ez lehetővé teszi, hogy időben észrevegyük és reagáljunk az esetleges veszélyekre.
- Lassú gyorsítás és lassú fékezés: kerülni kell a hirtelen gyorsítást és fékezést. Érdemes finoman használni a gáz- és fékpedált, hogy elkerüljük a kerekek blokkolását vagy a csúszást.
- Fények használata: használjuk a ködlámpát és a fényszórókat, hogy láthatóbbak legyünk másoknál, és könnyebben lássuk a csúszós felületet.
- Megfelelő gumiabroncsok: ügyeljünk arra, hogy megfelelő állapotú és megfelelő tapadással rendelkező téli vagy négy évszakos gumiabroncsok legyenek felszerelve a járművünkre.
- Tapadás ellenőrzése: Vezetés közben figyeljünk a jármű tapadására. Ha érezzük, hogy elveszítjük a tapadást, ne pánikoljunk. Finoman korrigáljuk a kormányzást és próbáljuk meg visszaszerezni az uralmat.

