Rekord mennyiségű balesettel indult a csütörtök Borsodban. A csúszós út most a legnagyobb veszélyforrás - képek, videó

Az aquaplaning jelentése magyarul vízen csúszás, vagyis az a jelenség, amikor a heves esőzés következtében az úton egybefüggő vízfelület alakul ki, az abroncsok és útfelület közötti tapadás megszűnik, az autó pedig átmenetileg kontrollálhatatlanná válik. A jelenség mögött az áll, hogy a víz gyorsabban gyűlik fel a gumiabroncsok előtt, mint ahogy a jármű súlya képes kiszorítani azt. Ennek következtében pedig egy vékony vízréteg alakul ki a futófelület és az út között. Ilyenkor a fékhatás és kormányzási erő a vízrétegre és nem az útfelületre hat.