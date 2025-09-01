szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

2 órája

Újra megtörtént: elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput

Alig egy héttel az első áradat után, ma újra megdöbbentő helyzet fogadja a 26-os főútról Miskolcra érkező autósokat. Újabb csőtörés miatt elárasztotta a víz a Szentpéteri kapui temető előtti útszakaszt.

Gárdonyi Edina
Újra árad a víz, kicsit távolabb

Forrás: MW/illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Augusztus 24-én, vasárnap az autósok tengelyig gázoltak a vízben Miskolcon, a Szentpéteri kapuban, a 20 emeletes előtti útszakaszon. Akkor kiderült, komoly csőtörés történt, körülbelül 150-200 méteren át csupa sár volt az út. Jól látszott az úttest melletti füves területen a a csőtörés krátere is, egy szakaszon meg is repedt az aszfalt. Napokba telt, amíg elhárították a szakemberek a problémát. Villanyoszlopokat és a jelzőlámpát is el kellett távolítani az említett területen. Az eltört cső 300-as mélynyomócső volt, aminek cseréjéhez, javításához le kell zárni az érintett útszakaszt.

CSőtörés a szentpéteri kapuban.
A fotó az augusztus 24-i csőtörésnél készült, hasonlóra lehet számítani pár száz méterrel távolabb
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Újabb csőtörés a Szentpéteri kapuban, most kicsit távolabb

Hétfőn, a délutáni órákban kísértetiesen hasonló jelenet történt. A Facebookon 16 óra magasságában osztotta meg egy autós, hogy bugyog a víz a Szentpéteri kapui temető előtti útszakasz mellett. A csőtörés miatt kialakult útakadályok gyakran balesetveszélyes helyzetet teremthetnek. A nyári időszakban a csőtörések száma is megnövekszik. Szakértők szerint ennek az oka oda vezethető vissza, hogy a föld a melegebb időben szárazabb, így könnyebben is mozog. Mivel a földben található vízvezeték rendszerek elöregedettek a legkisebb földmozgásra is a csövek törnek. A mintegy 655 kilométer hosszú Miskolc városi ivóvízhálózat jelentős része mára már rekonstrukcióra érett - nyilatkozta korábban a boon.hu-nak a Mivíz kft.

 

 

