1 órája
Színes forgatag az Arnóti szüreti napon – Csöbör Katalin is a közösséggel ünnepelt
Arnót szüreti napja idén minden korosztályt megmozgatott: a hagyományos felvonuláson nemcsak az iskolások, hanem a falu apraja-nagyja is együtt vonult. A rendezvényen Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is jelen volt, aki humoros megjegyzésével derítette jókedvre a közönséget.
Arnót életében a szüreti nap már régóta különleges esemény, amely a helyi közösséget és a borsodi hagyományokat egyszerre ápolja. Korábban főként hétköznap, az iskolások körében tartották meg a szüreti felvonulást, ám az idei rendezvény minden korosztályt bevonzott. A gyerekek mellett szülők, nagyszülők és fiatal felnőttek is együtt vonultak, színes népviseletben, zenével és tánccal kísérve. Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője is tiszteletét tette az ünnepségen.
Csöbör Katalin 18 fokosnak titulálta a narancslevet
A közösségi összetartozás mellett a vidámság sem hiányzott. A térség országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin is csatlakozott a programhoz, és egy korsót emelve – amely látszólag narancslével volt töltve – mosolyogva jegyezte meg: „Ez 18 fokos.” A tréfás pillanat nagy derültséget váltott ki a résztvevők körében, még inkább emelve a rendezvény hangulatát.
A szüreti felvonulás mellett kulturális és családi programok is gazdagították a napot. A szervezők célja az volt, hogy a hagyományőrzés mellett mindenki találjon magának élményt: a gyermekeket kézműves foglalkozások és játékok várták, a felnőttek pedig a helyi borkultúra ízeit is megismerhették.
Az esemény bizonyította, hogy Arnót közössége képes együtt ünnepelni és újraértelmezni a hagyományokat. A szüreti nap így nemcsak múltidéző, hanem igazi közösségépítő élménnyé vált, amely a jövőben is fontos szerepet játszhat a település kulturális életében.
