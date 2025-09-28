szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Arnóti szüret

1 órája

Színes forgatag az Arnóti szüreti napon – Csöbör Katalin is a közösséggel ünnepelt

Címkék#Arnót#szüreti nap#Csöbör Katalin

Arnót szüreti napja idén minden korosztályt megmozgatott: a hagyományos felvonuláson nemcsak az iskolások, hanem a falu apraja-nagyja is együtt vonult. A rendezvényen Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is jelen volt, aki humoros megjegyzésével derítette jókedvre a közönséget.

Boon.hu

Arnót életében a szüreti nap már régóta különleges esemény, amely a helyi közösséget és a borsodi hagyományokat egyszerre ápolja. Korábban főként hétköznap, az iskolások körében tartották meg a szüreti felvonulást, ám az idei rendezvény minden korosztályt bevonzott. A gyerekek mellett szülők, nagyszülők és fiatal felnőttek is együtt vonultak, színes népviseletben, zenével és tánccal kísérve. Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője is tiszteletét tette az ünnepségen.

Csöbör Katalin az arnóti szüreten
Csöbör Katalin lelkesen vegyült el az arnóti forgatagban  Forrás:  Facebook/Csöbör Katalin

Csöbör Katalin 18 fokosnak titulálta a narancslevet

A közösségi összetartozás mellett a vidámság sem hiányzott. A térség országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin is csatlakozott a programhoz, és egy korsót emelve – amely látszólag narancslével volt töltve – mosolyogva jegyezte meg: „Ez 18 fokos.” A tréfás pillanat nagy derültséget váltott ki a résztvevők körében, még inkább emelve a rendezvény hangulatát.

A szüreti felvonulás mellett kulturális és családi programok is gazdagították a napot. A szervezők célja az volt, hogy a hagyományőrzés mellett mindenki találjon magának élményt: a gyermekeket kézműves foglalkozások és játékok várták, a felnőttek pedig a helyi borkultúra ízeit is megismerhették.
Az esemény bizonyította, hogy Arnót közössége képes együtt ünnepelni és újraértelmezni a hagyományokat. A szüreti nap így nemcsak múltidéző, hanem igazi közösségépítő élménnyé vált, amely a jövőben is fontos szerepet játszhat a település kulturális életében.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu