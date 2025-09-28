Színes forgatag az Arnóti szüreti napon – Csöbör Katalin is a közösséggel ünnepelt

Arnót életében a szüreti nap már régóta különleges esemény, amely a helyi közösséget és a borsodi hagyományokat egyszerre ápolja. Korábban főként hétköznap, az iskolások körében tartották meg a szüreti felvonulást, ám az idei rendezvény minden korosztályt bevonzott. A gyerekek mellett szülők, nagyszülők és fiatal felnőttek is együtt vonultak, színes népviseletben, zenével és tánccal kísérve. Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője is tiszteletét tette az ünnepségen.

Csöbör Katalin lelkesen vegyült el az arnóti forgatagban Forrás: Facebook/Csöbör Katalin

Csöbör Katalin 18 fokosnak titulálta a narancslevet

A közösségi összetartozás mellett a vidámság sem hiányzott. A térség országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin is csatlakozott a programhoz, és egy korsót emelve – amely látszólag narancslével volt töltve – mosolyogva jegyezte meg: „Ez 18 fokos.” A tréfás pillanat nagy derültséget váltott ki a résztvevők körében, még inkább emelve a rendezvény hangulatát.