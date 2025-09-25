Őszi sportőrület várja Borsodban a kihívás szerelmeseit

Október 4-én robban be a Cserehát RING kerékpáros teljesítménytúra, amelyhez idén kapcsolódik a hagyományos „Szendrő körül gyalogszerrel” program és vasárnap úszás Edelényben. Az esemény több mint sport, hiszen a környék legszebb látnivalói, egész napos kísérőprogramok, gasztronómiai meglepetések is várják a résztvevőket, akik ötpróba pontokat is gyűjthetnek.

Csodálatos tájakon vezet keresztül a Cserehát RING

Forrás: Szendrő

A Cserehát RING festői tájakon vezet keresztül

A Cserehát RING nem egyszerű bringás túra. Három különböző kerékpáros távon – hosszú (89 km), rövid (47 km) és családi (27 km) – mérhetik össze erejüket a résztvevők. A hosszú táv a Rakaca-víztározót, Szalonna református templomát és a Telekesi kápolnát érinti, míg a rövidebb és családi útvonalak Rudabányán, Felső-Telekesen és Szendrőn át vezetnek.

Inkább futna vagy gyalogolna?

A bringás programhoz szombaton 5, 10, 15 és 20 kilométeres gyalog- és futótúrák is társulnak, vasárnap pedig az Edelényi uszodában 0,5–1,5 km-es úszótávokon lehet pontokat gyűjteni. A résztvevőket ingyenes egészségügyi vizsgálatok, honvédelmi tematikájú aktivitások, kerékpáros ügyességi pálya, frissítőpontok és befutócsomag is várja.

A szervezők barátságos hangulatot, gyönyörű őszi tájat és változatos programokat ígérnek, így minden adott, hogy a Cserehát RING legyen az ősz legemlékezetesebb sporteseménye.

