szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

39 perce

Őszi sportőrület várja Borsodban a kihívás szerelmeseit

Címkék#kerékpáros#Rakaca-víztározó#Cserehát RING#útvonal#teljesítménytúra

Október első hétvégéjén Szendrő és környéke egy óriási sportfesztivállá alakul. A Cserehát RING kerékpáros teljesítménytúra és a Szendrő körül gyalogszerrel program úszó programokkal is kibővül, hogy mindenki megtalálja a saját kihívását.

Boon.hu

Október 4-én robban be a Cserehát RING kerékpáros teljesítménytúra, amelyhez idén kapcsolódik a hagyományos „Szendrő körül gyalogszerrel” program és vasárnap úszás Edelényben. Az esemény több mint sport, hiszen a környék legszebb látnivalói, egész napos kísérőprogramok, gasztronómiai meglepetések is várják a résztvevőket, akik ötpróba pontokat is gyűjthetnek.

A Cserehát ring festői tájakon vezet.
Csodálatos tájakon vezet keresztül a Cserehát RING
Forrás: Szendrő

A Cserehát RING festői tájakon vezet keresztül

A Cserehát RING nem egyszerű bringás túra. Három különböző kerékpáros távon – hosszú (89 km), rövid (47 km) és családi (27 km) – mérhetik össze erejüket a résztvevők. A hosszú táv a Rakaca-víztározót, Szalonna református templomát és a Telekesi kápolnát érinti, míg a rövidebb és családi útvonalak Rudabányán, Felső-Telekesen és Szendrőn át vezetnek.

Inkább futna vagy gyalogolna?

A bringás programhoz szombaton 5, 10, 15 és 20 kilométeres gyalog- és futótúrák is társulnak, vasárnap pedig az Edelényi uszodában 0,5–1,5 km-es úszótávokon lehet pontokat gyűjteni. A résztvevőket ingyenes egészségügyi vizsgálatok, honvédelmi tematikájú aktivitások, kerékpáros ügyességi pálya, frissítőpontok és befutócsomag is várja.

A szervezők barátságos hangulatot, gyönyörű őszi tájat és változatos programokat ígérnek, így minden adott, hogy a Cserehát RING legyen az ősz legemlékezetesebb sporteseménye.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A térség további híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu