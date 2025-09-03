szeptember 3., szerda

Vár a hegy

1 órája

Karthágó-koncert borkóstolóval: minden út a Császta-hegyre vezet szeptember első szombatján

Címkék#Fischer Ferdinánd#csúcspontja#Császtai búcsú#Karthágó

Szeptember 6-án, szombaton megtelik élettel a Császta szőlőhegy. Immár tizenkilencedik alkalommal rendezik meg a Császtai búcsút, a térség egyik legjelentősebb közösségi eseményét.

Boon.hu
Karthágó-koncert borkóstolóval: minden út a Császta-hegyre vezet szeptember első szombatján

A Császta megtelik élettel

Forrás: edeleny.hu

A Császtai búcsú hagyományosan a térség egyik legjelentősebb közösségi eseménye, ahol a kulturális értékek, a helyi hagyományok és közösségi összetartozás kerülnek reflektorfénybe. A rendezvény célja, hogy erősítse Edelény és testvértelepülése, Szepsi közötti kapcsolatot, valamint lehetőséget teremtsen a közös kulturális örökség megünneplésére. A búcsú szeptember 6-án 11 órakor ünnepélyes zászlófelvonással veszi kezdetét a nagyszínpadon. A nyitányt rövid szólózenei előadás követi, majd Fischer Ferdinánd polgármester mond köszöntőt. Az eseményt hivatalosan Demeter Zoltán országgyűlési képviselő nyitja meg, amelyet ünnepi szentmise követ.

A Császtai búcsú minden évben élményekkel teli.
Idén is felejthetetlen élményeket ígér a Császtai búcsú
Forrás: MW

A Császtai búcsú fontos kelléke a bor

12 óra után a borkútnál pezsdül fel a hangulat. Pohárköszöntőt mond Dr. Borovský Slavomír, Szepsi képviseletében, és Fischer Ferdinánd, majd egymás után lépnek színpadra a kórusok: az Edelényi Hagyományőrző Népdalkör, a szepsi Boldog Salkaházi Sára kórus és a bodolói Búzakalász énekkar.

Népzene, gyerekműsor és bográcsverseny

Délután a Császta Néptánc Együttes, a Pom Pom együttes és a Song Factory Hungary gondoskodik a jókedvről. A gasztroélmények kedvelői sem maradnak hoppon, hiszen bográcsfőző verseny is színesíti a napot.

A Karthágó robbantja a nagyszínpadot

A délután csúcspontja 16 órakor érkezik el, amikor a legendás Karthágó zenekar lép színpadra. A fentieken túl egész nap változatos programok várnak kicsiket és nagyokat, hiszen a búcsú igazi családi esemény: a főzőverseny mellett játszóház, arcfestés, ugrálóvár, körhinta, pónilovaglás, települési sátor, pódiumbeszélgetések és települési totó várja a résztvevőket.

Borsod-Abaúj-Zemplén további híreiért, programjaiért kövesse a boon.hu-t!

 

