szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

19°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

31 perce

Mintha dézsából öntötték volna, ilyet még nem látott a környék!

Címkék#Bodrogkeresztúr#felhőszakadás#vihar

Egyre brutálisabb az időjárás vármegyénkben is.

Mintha dézsából öntötték volna, ilyet még nem látott a környék!

Erdőbénye és Bodrogkeresztúr közt csapott le a brutális mennyiségű csapadék

Forrás: FB

Fotó: FB

Vasárnap  a késő délutáni órákban hatalmas felhőszakadás volt Erdőbénye és Bodrogkeresztúr közt, amit a 37 es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információ csoportban osztott meg egy csoporttag. A felvételeken jól látható, hogy az utat a vízátfolyások miatt szó szerint alig látni. A sofőrök nagy óvatossággal vezettek az adott útszakaszon. Az elmúlt időszakban vármegyénkben egyre gyakoribbak a hirtelen jött viharok, amik váratlanul csapnak le, nem kis károkat okozva.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu