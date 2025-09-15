Mintha dézsából öntötték volna, ilyet még nem látott a környék!

Vasárnap a késő délutáni órákban hatalmas felhőszakadás volt Erdőbénye és Bodrogkeresztúr közt, amit a 37 es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információ csoportban osztott meg egy csoporttag. A felvételeken jól látható, hogy az utat a vízátfolyások miatt szó szerint alig látni. A sofőrök nagy óvatossággal vezettek az adott útszakaszon. Az elmúlt időszakban vármegyénkben egyre gyakoribbak a hirtelen jött viharok, amik váratlanul csapnak le, nem kis károkat okozva.

