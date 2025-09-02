szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázat!

39 perce

Csalók élnek vissza egy miskolci ügyvédi iroda nevével

Címkék#ügyfel#Így próbálnak átverni az internetes csaló#figyelem#melléklet

Ismeretlenek visszaélnek egy miskolci ügyvédi iroda nevével és adataival. Az iroda közleményben hívta fel a figyelmet az átverésre.

Boon.hu
Csalók élnek vissza egy miskolci ügyvédi iroda nevével

Visszaélnek egy miskolci ügyvédi iroda nevével/A kép illusztráció

Forrás: MW

Fotó: VIDAMARTON

Nem lehetünk elég figyelmesek az internetes átverésekkel. A csalók sokszor a legmeglepőbb módszerekkel próbálják megtéveszteni a gyanútlan áldozatokat. Most egy ismert miskolci ügyvédi iroda nevét használták fel jogosulatlanul. Az átverés elsőre akár valósnak is tűnhet, ne dőljön be!

Átverés, ne dőljön be ennek az e-mailnek.
Ha ilyen e-mailt kap, ne dőljön be, átverés!
Forrás: Jámbor Tóth Kolláth & Partners

Így próbálnak átverni az internetes csalók

Az e-mailek tartalma sok esetben sürgető, ami átgondolatlan döntésre ösztönözheti a felhasználókat. A következő bejegyzés jelent meg az iroda hivatalos Facebook-oldalán.
„CSALÓK VISSZAÉLNEK IRODÁNK NEVÉVEL!
Ezúton tájékoztatjuk partnereinket, ügyfeleinket és minden érintettet, hogy irodánk nevével és adataival ismeretlenek visszaélnek. Tudomásunkra jutott, hogy „JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH & PARTNERS” aláírással szerzői jogi ügyekben küldött a csatolthoz hasonló emailek (pl. Facebook-tartalmak eltávolítását sürgető felszólítások) kerültek kiküldésre.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni:
• Irodánk nem küldött ki ilyen tartalmú levelet.
• A közölt címzettek és tárgyak, valamint a levél stílusa és mellékletei nem tőlünk származnak.
• Minden hivatalos kommunikációnk kizárólag az általunk ismert, ellenőrizhető csatornákon történik.
Kérjük, hogy aki ilyen vagy ehhez hasonló megkeresést kapott, ne nyisson meg mellékleteket, ne adjon ki adatokat, hanem jelezze felénk az esetet, és szükség esetén forduljon a megfelelő hatóságokhoz.
Irodánk a visszaéléssel kapcsolatban megtette a szükséges jogi lépéseket.”

Az iroda felhívja a figyelmet arra, hogy a gyanús e-maileket senki se nyissa meg, és ne adjon ki személyes adatokat. A Jámbor Tóth Kolláth & Partners hangsúlyozta, hogy minden hivatalos kommunikáció kizárólag ellenőrizhető csatornákon történik. 

A miskolci ügyvédi iroda a közelgő CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik támogatója is. 

Ne dőljön be a csalóknak, olvassa el a boon.hu hasonló cikkeit, hogy tudja, áveréssel van dolga!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu