Csalók élnek vissza egy miskolci ügyvédi iroda nevével
Ismeretlenek visszaélnek egy miskolci ügyvédi iroda nevével és adataival. Az iroda közleményben hívta fel a figyelmet az átverésre.
Nem lehetünk elég figyelmesek az internetes átverésekkel. A csalók sokszor a legmeglepőbb módszerekkel próbálják megtéveszteni a gyanútlan áldozatokat. Most egy ismert miskolci ügyvédi iroda nevét használták fel jogosulatlanul. Az átverés elsőre akár valósnak is tűnhet, ne dőljön be!
Így próbálnak átverni az internetes csalók
Az e-mailek tartalma sok esetben sürgető, ami átgondolatlan döntésre ösztönözheti a felhasználókat. A következő bejegyzés jelent meg az iroda hivatalos Facebook-oldalán.
„CSALÓK VISSZAÉLNEK IRODÁNK NEVÉVEL!
Ezúton tájékoztatjuk partnereinket, ügyfeleinket és minden érintettet, hogy irodánk nevével és adataival ismeretlenek visszaélnek. Tudomásunkra jutott, hogy „JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH & PARTNERS” aláírással szerzői jogi ügyekben küldött a csatolthoz hasonló emailek (pl. Facebook-tartalmak eltávolítását sürgető felszólítások) kerültek kiküldésre.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni:
• Irodánk nem küldött ki ilyen tartalmú levelet.
• A közölt címzettek és tárgyak, valamint a levél stílusa és mellékletei nem tőlünk származnak.
• Minden hivatalos kommunikációnk kizárólag az általunk ismert, ellenőrizhető csatornákon történik.
Kérjük, hogy aki ilyen vagy ehhez hasonló megkeresést kapott, ne nyisson meg mellékleteket, ne adjon ki adatokat, hanem jelezze felénk az esetet, és szükség esetén forduljon a megfelelő hatóságokhoz.
Irodánk a visszaéléssel kapcsolatban megtette a szükséges jogi lépéseket.”
Az iroda felhívja a figyelmet arra, hogy a gyanús e-maileket senki se nyissa meg, és ne adjon ki személyes adatokat. A Jámbor Tóth Kolláth & Partners hangsúlyozta, hogy minden hivatalos kommunikáció kizárólag ellenőrizhető csatornákon történik.
A miskolci ügyvédi iroda a közelgő CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik támogatója is.
