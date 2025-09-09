Két út van a magyar emberek előtt az államtitkár szerint

Kötcsén ismét világossá vált, hogy a magyar emberek két irány közül választhatnak – írta közösségi oldalán Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár. A bejegyzésében arról írt, hogy a Fidesz a következő években is a családok támogatását tekinti a legfontosabbnak. A kormány ígéretei között szerepel a családi adókedvezmény további bővítése, az anyák személyi jövedelemadó-mentességének kiterjesztése, valamint az otthonteremtési programok folytatása. Ezzel szemben az ellenzék és Brüsszel olyan terveket készít, amelyek hátrányosan érinthetik a magyar családokat, és amelyekről csak a választások után beszélnének nyíltan. A sikeres családpolitika életben maradása a tét?

Koncz Zsófia úgy látja, a következő évek legfontosabb iránya az egyedülálló családpolitika folytatása

Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

A családpolitika mint választóvonal

Koncz Zsófia szerint a kormány jövőképe egyértelmű: a magyar családok támogatása marad a középpontban. Mint fogalmazott, elindították Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amelynek része a családi adókedvezmény megduplázása, valamint az a terv, hogy 2029-re egymillió édesanya mentesüljön a személyi jövedelemadó alól. Az államtitkár hozzátette, jelenleg is több mint harminc családtámogatási forma működik Magyarországon, amelyeket a kormány a következő években tovább bővítene.