Tisza-adó

3 órája

Két út van a magyar emberek előtt az államtitkár szerint

Két jövőkép áll a magyar emberek előtt Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár szerint. Az államtitkár úgy véli, a kormány családpolitikája a támogatások, adócsökkentések és otthonteremtési programok bővítésével biztosítaná a magyar családok jövőjét, míg a másik út sötét jövőt vetít elénk.

Boon.hu

Kötcsén ismét világossá vált, hogy a magyar emberek két irány közül választhatnak – írta közösségi oldalán Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár. A bejegyzésében arról írt, hogy a Fidesz a következő években is a családok támogatását tekinti a legfontosabbnak. A kormány ígéretei között szerepel a családi adókedvezmény további bővítése, az anyák személyi jövedelemadó-mentességének kiterjesztése, valamint az otthonteremtési programok folytatása. Ezzel szemben az ellenzék és Brüsszel olyan terveket készít, amelyek hátrányosan érinthetik a magyar családokat, és amelyekről csak a választások után beszélnének nyíltan. A sikeres családpolitika életben maradása a tét?

családpolitika, brüsszel
Koncz Zsófia úgy látja, a következő évek legfontosabb iránya az egyedülálló családpolitika folytatása
Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

A családpolitika mint választóvonal

Koncz Zsófia szerint a kormány jövőképe egyértelmű: a magyar családok támogatása marad a középpontban. Mint fogalmazott, elindították Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amelynek része a családi adókedvezmény megduplázása, valamint az a terv, hogy 2029-re egymillió édesanya mentesüljön a személyi jövedelemadó alól. Az államtitkár hozzátette, jelenleg is több mint harminc családtámogatási forma működik Magyarországon, amelyeket a kormány a következő években tovább bővítene.

Az otthonteremtési támogatások, az Otthon Start Program, a rezsicsökkentés és a 13. havi nyugdíj mind részei annak a politikának, amely a magyar családok biztonságát és jövőjét szolgálja.

Brüsszel és a „másik út”

Az államtitkár szavai szerint a másik ajánlat valójában nem Magyarországon születik, hanem Brüsszelben. Példaként a kiszivárgott Tisza-adó tervet említette, de sok más olyan intézkedés is előkészítés alatt áll, amelyekről az ellenzék csak a választások után beszélne. 

Szerintük választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

A tét: az elmúlt 15 év eredményei

Koncz Zsófia úgy látja, ennek a politikának a végén a magyar emberek járnának rosszul, ezért szerinte nagyon nem mindegy, milyen irányt választ az ország. A politikus hangsúlyozta: a kormány azért dolgozik, hogy megvédje az elmúlt 15 év eredményeit, és továbbra is a családok érdekeit képviselje. 

Ez hazánk sikerének kulcsa.

 

