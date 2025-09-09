3 órája
Két út van a magyar emberek előtt az államtitkár szerint
Két jövőkép áll a magyar emberek előtt Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár szerint. Az államtitkár úgy véli, a kormány családpolitikája a támogatások, adócsökkentések és otthonteremtési programok bővítésével biztosítaná a magyar családok jövőjét, míg a másik út sötét jövőt vetít elénk.
Kötcsén ismét világossá vált, hogy a magyar emberek két irány közül választhatnak – írta közösségi oldalán Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár. A bejegyzésében arról írt, hogy a Fidesz a következő években is a családok támogatását tekinti a legfontosabbnak. A kormány ígéretei között szerepel a családi adókedvezmény további bővítése, az anyák személyi jövedelemadó-mentességének kiterjesztése, valamint az otthonteremtési programok folytatása. Ezzel szemben az ellenzék és Brüsszel olyan terveket készít, amelyek hátrányosan érinthetik a magyar családokat, és amelyekről csak a választások után beszélnének nyíltan. A sikeres családpolitika életben maradása a tét?
A családpolitika mint választóvonal
Koncz Zsófia szerint a kormány jövőképe egyértelmű: a magyar családok támogatása marad a középpontban. Mint fogalmazott, elindították Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amelynek része a családi adókedvezmény megduplázása, valamint az a terv, hogy 2029-re egymillió édesanya mentesüljön a személyi jövedelemadó alól. Az államtitkár hozzátette, jelenleg is több mint harminc családtámogatási forma működik Magyarországon, amelyeket a kormány a következő években tovább bővítene.
Családok ezreinek jövője forog kockán a Tisza Párt adóterve miatt - videóval
Az otthonteremtési támogatások, az Otthon Start Program, a rezsicsökkentés és a 13. havi nyugdíj mind részei annak a politikának, amely a magyar családok biztonságát és jövőjét szolgálja.
Brüsszel és a „másik út”
Az államtitkár szavai szerint a másik ajánlat valójában nem Magyarországon születik, hanem Brüsszelben. Példaként a kiszivárgott Tisza-adó tervet említette, de sok más olyan intézkedés is előkészítés alatt áll, amelyekről az ellenzék csak a választások után beszélne.
Szerintük választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
A tét: az elmúlt 15 év eredményei
Koncz Zsófia úgy látja, ennek a politikának a végén a magyar emberek járnának rosszul, ezért szerinte nagyon nem mindegy, milyen irányt választ az ország. A politikus hangsúlyozta: a kormány azért dolgozik, hogy megvédje az elmúlt 15 év eredményeit, és továbbra is a családok érdekeit képviselje.
Ez hazánk sikerének kulcsa.
