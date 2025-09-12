32 perce
Családi napot rendeznek a Vörösmarty lakótelepen
Ez a nap összekapcsolja a lakótelepen élő generációkat, erősíti a szomszédsági kapcsolatokat, és teret ad a helyi értékek, kezdeményezések megismerésének
A kicsiket is várják a családi napra
Fotó: Vajda János
Koncertekkel, cukorágyúval, tűzoltó- és rendőrautó bemutatóval fűszerezett családi napra és garázsvásárra invitálják az érdeklődőket a szervezők. A program szeptember 14-én, vasárnap délelőtt 10 órától lesz Miskolcon, a Vörösmarty lakótelepen, a Célpont Közösségi Tér előtti téren. A programot Matiscsák Éva alpolgármester nyitja meg, a rendezvényen részt vesz Kavecsánszki Erzsébet és Barta Gábor képviselők is.
A tűzoltó-, rendőr- és kukásautó felvonulás, valamint a Miskolci Polgárőrség interaktív bemutatója mellett lesz örömtánc, valamint helytörténeti előadás és kvíz is. A garázsvásárra még várják az árusok jelentkezését.