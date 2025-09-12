Családi napot rendeznek a Vörösmarty lakótelepen

Koncertekkel, cukor­ágyúval, tűzoltó- és rendőrautó bemutatóval fűszerezett családi napra és garázsvásárra invitálják az érdeklődőket a szervezők. A program szeptember 14-én, vasárnap délelőtt 10 órától lesz Miskolcon, a Vörösmarty lakótelepen, a Célpont Közösségi Tér előtti téren. A programot Matiscsák Éva alpolgármester nyitja meg, a rendezvényen részt vesz Kavecsánszki Erzsébet és Barta Gábor képviselők is.

A tűzoltó-, rendőr- és kukás­autó felvonulás, valamint a Miskolci Polgárőrség interaktív bemutatója mellett lesz örömtánc, valamint helytörténeti előadás és kvíz is. A garázsvásárra még várják az árusok jelentkezését.