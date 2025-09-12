szeptember 12., péntek

Mária névnap

16°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

32 perce

Családi napot rendeznek a Vörösmarty lakótelepen

Címkék#Miskolc#Vörösmarty lakótelepen#Célpont Közösségi Tér#rendezvény#koncert

Ez a nap összekapcsolja a lakótelepen élő generációkat, erősíti a szomszédsági kapcsolatokat, és teret ad a helyi értékek, kezdeményezések megismerésének

Boon.hu
Családi napot rendeznek a Vörösmarty lakótelepen

A kicsiket is várják a családi napra

Fotó: Vajda János

Koncertekkel, cukor­ágyúval, tűzoltó- és rendőrautó bemutatóval fűszerezett családi napra és garázsvásárra invitálják az érdeklődőket a szervezők. A program szeptember 14-én, vasárnap délelőtt 10 órától lesz Miskolcon, a Vörösmarty lakótelepen, a Célpont Közösségi Tér előtti téren. A programot Matiscsák Éva alpolgármester nyitja meg, a rendezvényen részt vesz Kavecsánszki Erzsébet és Barta Gábor képviselők is. 

A tűzoltó-, rendőr- és kukás­autó felvonulás, valamint a Miskolci Polgárőrség interaktív bemutatója mellett lesz örömtánc, valamint helytörténeti előadás és kvíz is. A garázsvásárra még várják az árusok jelentkezését. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu