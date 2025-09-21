szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

boon.hu video

1 órája

Perecesen meghúzták a Suzukit, zengett a „Hajrá, Bence!” - képek, videó

Címkék#pereces#családi nap#boon video#perecesi városrész#Bányásznapi#kocsihúzóverseny#BMW#polgárőrség#rallye#Suzuki Vitara

A bányásznapi elmaradt kiegészítő programokat pótolták vasárnap Perecesen. A családi nap egyik legérdekesebb eseménye a „ki a legerősebb perecesi” mottójú kocsihúzás volt.

Boon.hu

Volt erősködés Perecesen vasárnap, de nem vadállattól származott a dolog: medve helyett ember, méghozzá három fiatalember huzigálta a polgárőrök kocsiját. Családi napot tartottak a bányász-városrészben.

családi nap
A perecesi családi nap változatpos programokat tartogatott mindenkinek 
Fotó: Vajda János

Családi nap Perecesen, mert a múltkor elmaradt

A hónap elején megvolt ugyan a hagyományos Bányásznap Perecesen, de a tervezett program egy része kényszerűen elmaradt, az időjárás következtében. Most hétvégén pótolták, önálló Családi nap formájában. A megszokottak szerint a Vilma-forrás előtti tér volt a helyszín, és az ilyenkor szokásos kínálat várta az érdeklődőket, vattacukorral és aszfaltrajzversennyel, aerobikkal és mazsorett-bemutatóval. Volt lángos, kamion-platón színpad és rockzene, de traktor-mozdony által húzott olajoshordó-kisvonat is, ami körbevitte a gyerekeket és felnőtteket a Tárna tér – Szén utca vonalon, a bányászati emlékműig és vissza. A rendezvény szervezője az Új Bányamécs Baráti Kör volt.

A vasárnapi történések talán leglátványosabb része a „Pereces legerősebb embere” témában meghirdetett verseny volt, amelyre 1 órai kezdettel végül hárman neveztek be. A negyedik szereplő három fiatalember mellett a Polgárőrség Suzuki típusú kisterepjárója lett. Az 1165 kilogrammos Vitarát végül egyértelműen Petrovics Bence húzta a legmesszebbre, illetve az enyhén emelkedő Szén utcára tekintettel, legmagasabbra az egy perc szintidőn belül, majdhogynem a néhai iskola épületéig. Amíg rendíthetetlenül haladt előre a több mint egytonnás (plusz a sofőr!) kocsira kötött kötelet húzva, zengett körülötte a szurkolóseregből a „Hajrá, Bence” biztatás. 

Perecesi Családi Nap és kocsihúzó verseny 09.21.

Fotók: Vajda János

Mellesleg más érdekes autókat is láthatott az érdeklődő közönség ezen a családi napon a Tárna térnél: a Békési Rally Team állította közszemlére három darab BMW típusú sportkocsiját.

 

boon.hu video

