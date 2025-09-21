Perecesen meghúzták a Suzukit, zengett a „Hajrá, Bence!” - képek, videó

Volt erősködés Perecesen vasárnap, de nem vadállattól származott a dolog: medve helyett ember, méghozzá három fiatalember huzigálta a polgárőrök kocsiját. Családi napot tartottak a bányász-városrészben.

A perecesi családi nap változatos programokat tartogatott mindenkinek

Fotó: Vajda János

Családi nap Perecesen, mert a múltkor elmaradt

A hónap elején megvolt ugyan a hagyományos Bányásznap Perecesen, de a tervezett program egy része kényszerűen elmaradt, az időjárás következtében. Most hétvégén pótolták, önálló Családi nap formájában. A megszokottak szerint a Vilma-forrás előtti tér volt a helyszín, és az ilyenkor szokásos kínálat várta az érdeklődőket, vattacukorral és aszfaltrajzversennyel, aerobikkal és mazsorett-bemutatóval. Volt lángos, kamion-platón színpad és rockzene, de traktor-mozdony által húzott olajoshordó-kisvonat is, ami körbevitte a gyerekeket és felnőtteket a Tárna tér – Szén utca vonalon, a bányászati emlékműig és vissza. A rendezvény szervezője az Új Bányamécs Baráti Kör volt.