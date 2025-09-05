Aki ezen a hétvégén Borsodban unatkozik, az magára vessen! Mutatjuk a lehetőségeket!

A CineFest filmfesztivál Miskolcon, Bükkaranyoson Delhusa John fokozza a hangulatot

Szeptember 5-én pénteken Bükkaranyos településen Nyárzáró Partyra kerül sor. A Művelődési Ház melletti kőszínpadon 18 órától Márió, 19 órától Delhusa John, 20 órától az Érzés zenekar ad koncertet. 16 órától a református templomkertben elektromos kisautók, ugrálóvár, és akadálypálya várja a szórakozni vágyókat. Büfé, gulyás, jó hangulat vár mindenkit a nyár utolsó buliján.

Sajóbábony városnapra készül

Sajóbábonyban a Borostyán Mihály Sportközpontban tartják meg a XVII. Sajóbábonyi Városnapot szeptember 6-án szombaton. A színes programok kicsiknek és nagyoknak kellemes szórakozást kínálnak. Sajóréde és Sajóbábony települések bemutatkozása után a Fortuna Divat és Táncstúdió és STITCH meglepetés műsora következik, majd a REZEDA (Sajóbábony) és FSK HORA (Sajóréde) népdalkörök mutatkoznak be. Veterán gépjárművek és motorok vonulnak fel, majd kiállítása a MI-Ve EGYESÜLET támogatásával. Zenés műsorok sokasága várja az érdeklődőket a színpadon az estét 18 óra 30 perckor Szabó Ádám fellépése és a 20 óra 30 perctől a Kárpátia együttes koncertje zárja. A nap végén tűzijátékban gyönyörködhetnek a jelenlévők. A programon számtalan kísérőrendezvény várja a látogatókat.

Minden út a Császta-hegyre vezet

Szeptember 6-án, szombaton megtelik élettel a Császta szőlőhegy. Immár tizenkilencedik alkalommal rendezik meg a Császtai búcsút, a térség egyik legjelentősebb közösségi eseményét. A Császtai búcsú hagyományosan a térség egyik legjelentősebb közösségi eseménye, ahol a kulturális értékek, a helyi hagyományok és közösségi összetartozás kerülnek reflektorfénybe. A rendezvény célja, hogy erősítse Edelény és testvértelepülése, Szepsi közötti kapcsolatot, valamint lehetőséget teremtsen a közös kulturális örökség megünneplésére.