Valami egészen szokatlan történt Miskolc főutcáján - fotókkal, videóval

Az első fesztiválvetítésekről kilépő filmrajongók nem csupán a vászonról vihették magukkal az élményeket, hanem azonnal egy hatalmas utcai fesztivál közepébe csöppentek. Öt színpadon, több tucat fellépővel vált lüktető koncerthelyszínné Miskolc belvárosa, ahol a swingtől a blueson és a rock’n’rollon át egészen a hiphopig minden megszólalt. A CineFest nyitó napján Ganxsta Zolee és Takács Vilkó formációja, a Dos Diavolos bizonyult az este legnagyobb sztárjának, de a közönség minden fellépőt hatalmas tapssal fogadott. Miskolcon Koltai Róberttel is össze lehetett futni, aki az idei CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik életműdíjasa.

A CineFest új kísérőrendezvénye, a Shake It Up! – Utcazene Miskolcon fergeteges hangulatot hozott. Fotó: Takács József

