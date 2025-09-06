2 órája
Valami egészen szokatlan történt Miskolc főutcáján - fotókkal, videóval
Péntek este különös nyüzsgés töltötte meg Miskolc főutcáját. Zene, taps és tömeg mindenhol. A CineFest új kísérőrendezvénye, a Shake It Up! – Utcazene Miskolcon élettel töltötte meg a belvárost.
Az első fesztiválvetítésekről kilépő filmrajongók nem csupán a vászonról vihették magukkal az élményeket, hanem azonnal egy hatalmas utcai fesztivál közepébe csöppentek. Öt színpadon, több tucat fellépővel vált lüktető koncerthelyszínné Miskolc belvárosa, ahol a swingtől a blueson és a rock’n’rollon át egészen a hiphopig minden megszólalt. A CineFest nyitó napján Ganxsta Zolee és Takács Vilkó formációja, a Dos Diavolos bizonyult az este legnagyobb sztárjának, de a közönség minden fellépőt hatalmas tapssal fogadott. Miskolcon Koltai Róberttel is össze lehetett futni, aki az idei CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik életműdíjasa.
A fesztivál megnyitójáról, és arról, mit mondott Koltai Róbert a miskolci közönségnek, alábbi cikkünkben olvashatnak.
Csillogás, díjak és premierfilmek: elkezdődött a 21. CineFest - fotók, videó!
A CineFest felejthetetlen fesztiválhangulatot varázsolt az utcákra
A péntek esti programban többek között fellépett Timár Krisztián, a Varga Livius Show Band, a Blues From Hell Hadházi Lászlóval, a Sajó Laura duó, valamint a Kelet Brass Band is. A belváros minden pontján más-más zenei világ szólalt meg, a swingtől a jazzig, a hiphoptól a rockabillyig. A közönség táncolt, tapsolt, és minden színpad előtt komoly tömeg gyűlt össze, igazi fesztiválhangulat lengte be Miskolcot.
Ha lemaradt, ma pótolhatja!
És ami a legjobb: a bulinak még nincs vége! Szombaton is folytatódik az utcazenei kavalkád, olyan nevekkel, a Miskolci Balett performance, Ed Philips & The Memphis Patrol, a MikorHol zenekar vagy Sena Dagadub. Este az Ildi Rider, valamint az Elwood Boogie zárja a programot – így garantált, hogy a CineFest második napja sem telik el felejthetetlen élmények nélkül.
Utcazenefesztivál MiskolconFotók: Takács József
A Shake It Up! szombati programja:
VÁROSHÁZ TÉR SZÍNPAD
09.06. SZOMBAT
18:00-19:00 Pub Vatis
19:45-20:45 Zalán MEGA Kobold
21:45-23:00 Ildi Rider
PANNONIA SZÍNPAD, Pannonia Hotel
09.06. SZOMBAT
17:00-17:25 Miskolci Balett
18:30-19:45 Simon Kornél és a Boughris duó
20:30-21:45 Ed Philips & The Memphis Patrol
CINEFEST LOUNGE SZÍNPAD, Művészetek Háza
09.06. SZOMBAT
17:30-18:30 Bodor Áron: A csendesebb részem
19:00-20:00 KIAD Zenekar
20:45-21:45 Zenegép Akusztik
ÁRKÁD SZÍNPAD - Miskolci Nemzeti Színház)
09.06. SZOMBAT
16:00-17:00 Jazzmine
17:30-18:45 MikorHol Zenekar
19:30-21:00 La Barriére Manouche Jazz Zenekar x Grand Jeté Tánccsoport
SZINVA TERASZ SZÍNPAD, Kandia u. - “Lakat híd”)
09.06. SZOMBAT
17:00-18:15 Nahajék
19:00-20:00 Sena Dagadub
20:30-22:00 Elwood Boogie
boon.hu video
