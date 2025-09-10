Miskolciak, figyelem! Fontos információk a Centrum Áruház előtti helyzetről és a várható határidőről - képek, videó

Látványosan megindultak a munkálatok Miskolc belvárosában. A Centrum Áruház előtt, a Szentpáli utcán a Mivíz szakembereinek és szolgálati autóinak látványa azt jelzi, hogy egy nagyobb mértékű javításon dolgoznak. Felvettük a kapcsolatot a vízszolgáltató céggel, akik átfogó tájékoztatást adtak arról, mi történik pontosan és meddig tart a „felfordulás” a munkaterületen.

Miskolc belvárosában, a Centrum Áruház előtt folynak a munkálatok Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Fokozott óvatosságra intik a Centrum Áruház előtt közlekedőket

Mint kiderült a Mivíz tájékoztatásából, 2025. augusztus 22-én meghibásodott Miskolc belvárosában, a Centrum melletti tér alatt húzódó ivóvízvezeték. A több méter mélyen keletkezett csősérülés helye a keresztező közművek és egyéb műtárgyak miatt nehezen megközelíthető. Ezek megfelelő védelme érdekében a feltárást csak fokozott körültekintéssel, a többi közmű egyidejű bevédésével tudták a szakemberek elvégezni.