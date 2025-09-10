1 órája
Miskolciak, figyelem! Fontos információk a Centrum Áruház előtti helyzetről és a várható határidőről - képek, videó
Felfordulás, terelőbóják és dolgozó szakemberek. Ez a látvány fogadja a járókelőket a Centrum Áruház előtt Miskolcon. Eláruljuk meddig lesz ez még így.
Káosz Miskolc szívében: kiderült, meddig tart a felfordulás a Centrum Áruház környékén
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Látványosan megindultak a munkálatok Miskolc belvárosában. A Centrum Áruház előtt, a Szentpáli utcán a Mivíz szakembereinek és szolgálati autóinak látványa azt jelzi, hogy egy nagyobb mértékű javításon dolgoznak. Felvettük a kapcsolatot a vízszolgáltató céggel, akik átfogó tájékoztatást adtak arról, mi történik pontosan és meddig tart a „felfordulás” a munkaterületen.
Fokozott óvatosságra intik a Centrum Áruház előtt közlekedőket
Mint kiderült a Mivíz tájékoztatásából, 2025. augusztus 22-én meghibásodott Miskolc belvárosában, a Centrum melletti tér alatt húzódó ivóvízvezeték. A több méter mélyen keletkezett csősérülés helye a keresztező közművek és egyéb műtárgyak miatt nehezen megközelíthető. Ezek megfelelő védelme érdekében a feltárást csak fokozott körültekintéssel, a többi közmű egyidejű bevédésével tudták a szakemberek elvégezni.
Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput, sár és víz mindenütt (fotókkal, videókkal) - frissítve
Ezért a munka a többi közmű működésének fenntartása mellett speciális javítási, átalakítási, illetve felújítási megoldásokat igényel – a tárközmű-üzemeltetőkkel összehangoltan
– fogalmaz a Mivíz.
Javítják a giga csőtörést a miskolci CentrumnálFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A jelenleg folyamatban lévő javítási munkálatok előre láthatóan a héten lezárulnak, ezt követően tudják megkezdeni az érintett terület helyreállítását.
A társaság ezúton is köszöni az arra közlekedők fokozott figyelmét, egyúttal további türelmüket és megértésüket kérik.
