Hilda névnap

Erre a településre napokig nem megy be a sárga busz

Ennek a helyiek biztosan nem fognak örülni. Munkálatok miatt nem megy be a busz egy ideig erre a borsodi településre.

2025. szeptember 4–5. 8:00-tól 18:00-ig, szeptember 8–12. 7:00-tól 16:00-ig, szeptember 19-től október 3-ig munkanapokon 8:00-tól 18:00-ig munkálatok miatt az autóbuszok nem érintik Pamlény települést.

Nem közlekedik a busz egy ideig Pamlényben
Nem közlekedik a busz egy ideig Pamlényben.
(A kép illusztráció)
Forrás: MW

Így közlekedik a busz a munkálatok idején

Érintett helyközi vonalak: 3718, 3811, 3831

Kimaradó megálló:

  • Iskola

Legközelebbi megálló: 

  • Keresztétei elágazás

- tette közzé a MÁVINFORM.


