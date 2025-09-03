Helyi közélet
2 órája
Erre a településre napokig nem megy be a sárga busz
Ennek a helyiek biztosan nem fognak örülni. Munkálatok miatt nem megy be a busz egy ideig erre a borsodi településre.
2025. szeptember 4–5. 8:00-tól 18:00-ig, szeptember 8–12. 7:00-tól 16:00-ig, szeptember 19-től október 3-ig munkanapokon 8:00-tól 18:00-ig munkálatok miatt az autóbuszok nem érintik Pamlény települést.
Így közlekedik a busz a munkálatok idején
Érintett helyközi vonalak: 3718, 3811, 3831
Kimaradó megálló:
- Iskola
Legközelebbi megálló:
- Keresztétei elágazás
- tette közzé a MÁVINFORM.
