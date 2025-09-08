szeptember 8., hétfő

Helyi közélet

55 perce

Kényszerkitérő Tiszaújváros felé – így borult fel a reggeli menetrend a 1427-es járaton!

Címkék#menetrend#Tiszaújváros#Eger#MÁVINFORM#autóbusz

60 perc késés, és egy nem várt átszállás Tiszaújvárosban. Így alakult a reggel a 1427-esen buszjáraton.

Kényszerkitérő Tiszaújváros felé – így borult fel a reggeli menetrend a 1427-es járaton!

Hatvan perces késéssel indult a menteítő járat A kép Illusztráció

Fotó: BOON

A Hatvanból 05:40-kor Nyíregyházára induló 1427-es busz Eger, autóbusz-állomásig közlekedett.

  • Utasai 60 perc késéssel induló mentesítő járattal utazhatnak Egerből Tiszaújvárosig, ahonnan átszállással menetnek tovább Nyíregyházáig - tette közzé a MÁVINFORM oldalán.


Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
