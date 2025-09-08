Helyi közélet
Kényszerkitérő Tiszaújváros felé – így borult fel a reggeli menetrend a 1427-es járaton!
60 perc késés, és egy nem várt átszállás Tiszaújvárosban. Így alakult a reggel a 1427-esen buszjáraton.
Hatvan perces késéssel indult a menteítő járat A kép Illusztráció
Fotó: BOON
A Hatvanból 05:40-kor Nyíregyházára induló 1427-es busz Eger, autóbusz-állomásig közlekedett.
- Utasai 60 perc késéssel induló mentesítő járattal utazhatnak Egerből Tiszaújvárosig, ahonnan átszállással menetnek tovább Nyíregyházáig - tette közzé a MÁVINFORM oldalán.
