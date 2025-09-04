Helyi közélet
2 órája
Reggel sokan vártak erre a borsodi járatra, de csak nem jött időben…
A Csütörtök reggel nem úgy indult, ahogy kellett volna… Késéssel indult el csak egy borsodi településen az egyik reggeli buszjárat.
Késve indult el a 6:25-ös reggeli járat (a fotó illusztráció)
Forrás: MW
Fotó: Czímer Tamás
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre