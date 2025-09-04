Helyi közélet 2 órája

Reggel sokan vártak erre a borsodi járatra, de csak nem jött időben…

A Csütörtök reggel nem úgy indult, ahogy kellett volna… Késéssel indult el csak egy borsodi településen az egyik reggeli buszjárat.

Késve indult el a 6:25-ös reggeli járat (a fotó illusztráció) Forrás: MW Fotó: Czímer Tamás

Csütörtök reggel a Sátoraljaújhelyről 6:25-kor Felsőberecki, községházához induló 3925-ös busz várhatóan 15 perces induló késéssel közlekedik - tette közzé a MÁVINFORM.

