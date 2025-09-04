szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

22°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Reggel sokan vártak erre a borsodi járatra, de csak nem jött időben…

Címkék#MÁVINFORM#késés#reggel#buszjárat

A Csütörtök reggel nem úgy indult, ahogy kellett volna… Késéssel indult el csak egy borsodi településen az egyik reggeli buszjárat.

Reggel sokan vártak erre a borsodi járatra, de csak nem jött időben…

Késve indult el a 6:25-ös reggeli járat (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

Fotó: Czímer Tamás

Csütörtök reggel a Sátoraljaújhelyről 6:25-kor Felsőberecki, községházához induló 3925-ös busz várhatóan 15 perces induló késéssel közlekedik - tette közzé a MÁVINFORM.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu