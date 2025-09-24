szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

19°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Álomszép

1 órája

Kiderült, melyik Magyarország legszebb nemzeti parkja – az eredmény meglepetést okozott!

Címkék#Bükki Nemzeti Park#Aggteleki Nemzeti Park#szavazás#turizmus#verseny

Szavazatok alapján dőlt el, ami népszerűségi verseny is egyben. A Bükki Nemzeti Park, vagy Aggtelek vajon hányadik lett? Mutatjuk.

Boon.hu
Kiderült, melyik Magyarország legszebb nemzeti parkja – az eredmény meglepetést okozott!

Két helyezésben is érintettek vagyunk

Forrás: BNPI

Ha Magyarország természeti kincseiről van szó, a nemzeti parkok neve mindig előkerül. Egy friss online szavazás most rangsorolta a legszebbeket, és az élmezőnyben több meglepetés is született. Vajon te is ott jártál már a dobogós helyszínek valamelyikén? A Bükki Nemzeti Park is helyezett lett.

bükki nemzeti park
A Bükki Nemzeti Park is dobogós lett az országos szavazáson Forrás: BNPI

Balaton-felvidéki Nemzeti Park: a magyarok kedvence

A Csodásmagyarország.hu nyári online felmérésén több ezer szavazó mondta el a véleményét arról, melyik hazai nemzeti parkot tartják a legszebbnek. Az első helyet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szerezte meg, amely 22 százalékos aránnyal diadalmaskodott. Nem is csoda, hiszen a tanúhegyek, a Badacsony, a Tapolcai-medence különleges bazaltkúpjai és a Balaton közelsége egyedülálló élményt nyújtanak.

Aggteleki Nemzeti Park: a cseppkövek birodalma

Mindössze két százalékkal lemaradva, 20 százalékos szavazati aránnyal az Aggteleki Nemzeti Park lett a második. A világhírű Baradla-barlang és a különleges cseppkőképződmények minden évben turisták tízezreit vonzzák. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő terület méltán érdemelte ki a dobogós helyet, hiszen olyan földtani és természeti értékeket őriz, amelyek Európában is ritkaságnak számítanak.

Bükki Nemzeti Park: harmadik helyen a hegyvidéki paradicsom

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Bükki Nemzeti Park került, 18 százalékkal. A Bükk hegység lenyűgöző fennsíkjai, sűrű erdei és vadregényes szurdokai régóta népszerűek a túrázók körében. A barlangokban, sziklafalak között és az erdei ösvényeken barangolva a látogatók testközelből tapasztalhatják meg a természet érintetlenségét.

Miért fontosak a szavazások?

Az ilyen felmérések nemcsak a látogatók ízlését tükrözik, hanem hozzájárulnak a nemzeti parkok népszerűsítéséhez is. A turizmus erősítése, a természetvédelmi értékek bemutatása és a helyi közösségek támogatása mind olyan tényezők, amelyek miatt fontos, hogy minél többen megismerjék ezeket a kincseket.
Ha még nem jártál a dobogós parkok valamelyikében, itt az ideje, hogy bakancslistára tedd őket, hiszen a magyarok szerint ezek az ország legszebb tájai!

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu