Kiderült, melyik Magyarország legszebb nemzeti parkja – az eredmény meglepetést okozott!
Szavazatok alapján dőlt el, ami népszerűségi verseny is egyben. A Bükki Nemzeti Park, vagy Aggtelek vajon hányadik lett? Mutatjuk.
Két helyezésben is érintettek vagyunk
Ha Magyarország természeti kincseiről van szó, a nemzeti parkok neve mindig előkerül. Egy friss online szavazás most rangsorolta a legszebbeket, és az élmezőnyben több meglepetés is született. Vajon te is ott jártál már a dobogós helyszínek valamelyikén? A Bükki Nemzeti Park is helyezett lett.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park: a magyarok kedvence
A Csodásmagyarország.hu nyári online felmérésén több ezer szavazó mondta el a véleményét arról, melyik hazai nemzeti parkot tartják a legszebbnek. Az első helyet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szerezte meg, amely 22 százalékos aránnyal diadalmaskodott. Nem is csoda, hiszen a tanúhegyek, a Badacsony, a Tapolcai-medence különleges bazaltkúpjai és a Balaton közelsége egyedülálló élményt nyújtanak.
Aggteleki Nemzeti Park: a cseppkövek birodalma
Mindössze két százalékkal lemaradva, 20 százalékos szavazati aránnyal az Aggteleki Nemzeti Park lett a második. A világhírű Baradla-barlang és a különleges cseppkőképződmények minden évben turisták tízezreit vonzzák. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő terület méltán érdemelte ki a dobogós helyet, hiszen olyan földtani és természeti értékeket őriz, amelyek Európában is ritkaságnak számítanak.
Bükki Nemzeti Park: harmadik helyen a hegyvidéki paradicsom
A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Bükki Nemzeti Park került, 18 százalékkal. A Bükk hegység lenyűgöző fennsíkjai, sűrű erdei és vadregényes szurdokai régóta népszerűek a túrázók körében. A barlangokban, sziklafalak között és az erdei ösvényeken barangolva a látogatók testközelből tapasztalhatják meg a természet érintetlenségét.
Miért fontosak a szavazások?
Az ilyen felmérések nemcsak a látogatók ízlését tükrözik, hanem hozzájárulnak a nemzeti parkok népszerűsítéséhez is. A turizmus erősítése, a természetvédelmi értékek bemutatása és a helyi közösségek támogatása mind olyan tényezők, amelyek miatt fontos, hogy minél többen megismerjék ezeket a kincseket.
Ha még nem jártál a dobogós parkok valamelyikében, itt az ideje, hogy bakancslistára tedd őket, hiszen a magyarok szerint ezek az ország legszebb tájai!
