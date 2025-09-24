Kiderült, melyik Magyarország legszebb nemzeti parkja – az eredmény meglepetést okozott!

Ha Magyarország természeti kincseiről van szó, a nemzeti parkok neve mindig előkerül. Egy friss online szavazás most rangsorolta a legszebbeket, és az élmezőnyben több meglepetés is született. Vajon te is ott jártál már a dobogós helyszínek valamelyikén? A Bükki Nemzeti Park is helyezett lett.

A Bükki Nemzeti Park is dobogós lett az országos szavazáson Forrás: BNPI

Balaton-felvidéki Nemzeti Park: a magyarok kedvence

A Csodásmagyarország.hu nyári online felmérésén több ezer szavazó mondta el a véleményét arról, melyik hazai nemzeti parkot tartják a legszebbnek. Az első helyet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szerezte meg, amely 22 százalékos aránnyal diadalmaskodott. Nem is csoda, hiszen a tanúhegyek, a Badacsony, a Tapolcai-medence különleges bazaltkúpjai és a Balaton közelsége egyedülálló élményt nyújtanak.

Aggteleki Nemzeti Park: a cseppkövek birodalma

Mindössze két százalékkal lemaradva, 20 százalékos szavazati aránnyal az Aggteleki Nemzeti Park lett a második. A világhírű Baradla-barlang és a különleges cseppkőképződmények minden évben turisták tízezreit vonzzák. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő terület méltán érdemelte ki a dobogós helyet, hiszen olyan földtani és természeti értékeket őriz, amelyek Európában is ritkaságnak számítanak.